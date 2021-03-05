PS5 日本累计销量突破 40 万台，周销量是 Xbox Series X/S 的 22.7 倍

IT之家 3 月 5 日消息 日本电子游戏杂志 Famitsu （法米通）3 月 4 日发布统计报告，指出 PS5 系列游戏机在日本累计销售量已突破 40 万台。

本次法米通发布的统计报告主要包含了任天堂 Switch 系列、索尼 PS5 系列以及微软 Xbox 系列的游戏机销量。

上周为索尼 PS5 系列游戏机 (搭载光盘读取器的标准版 + 未搭载光盘读取器的数字版)在日本市场开卖的第 16 周，而 PS5 系列在日本销售量呈现稳健增长，上周销售量为 33838 台、较上上周大增 35%，周销售量连续第 3 周呈上涨趋势、创 2020 年 11 月 12 日开卖以来史上第四高水准。其中标准版 PS5 销售量大增 40% 至 30117 台、数字版增加 6% 至 3721 台。

另外值得一提的是，索尼上一代游戏机 PS4 依然有一定销量。上周 PS4 系列机种 (包含 PS4 Pro)日本销售量增加 9% 至 3217 台，其中标准版 PS4 销售量增加 9% 至 3201 台、支持 4K 播放的 PS4 Pro 增加 14% 至 16 台。

而任天堂的 “老将”Switch 系列也有不俗销量。因新开卖的游戏销量旺盛，带动上周 (2 月 22-28 日)任天堂 Switch 系列机种 (普通版 Switch + 小型廉价版 Switch Lite)日本销售量较上上周 (2 月 15-21 日)增加 5% 至 78049 台，其中普通版 Switch 销售量下滑 3% 至 50141 台，Switch Lite 大增 24% 至 27908 台。

微软这边销量就要惨淡不少，上周微软新款 Xbox(Xbox Series X/S)日本销售量为 1487 台 (上上周为 230 台)，其中 Xbox Series X 为 1429 台 (上上周为 133 台)、Xbox Series S 为 58 台 (上上周为 97 台)。PS4 系列销量是 Xbox Series X/S 的销量的两倍多，而 PS5 系列的销量是 Xbox Series X/S 销量的 22.7 倍多。

IT之家了解到，索尼最高财务负责人 (CFO)十时裕树于 2 月 3 日举行的财报会议上表示，本个会计年度 (2020 年 4 月 - 2021 年 3 月)PS5 的全球销售量目标为超越 PS4 第一年销量的 760 万台，而该销售目标目前正照著计划进行。且预估明年度 (2021 年 4 月起的会计年度)PS5 需求将持续强劲，第 2 年的销售量目标要超越 PS4 第 2 年销量的 1480 万台。

十时裕树也承认，虽然 PS5 的销售顺利，但受晶片短缺影响、因此难以进一步提高 PS5 产能。