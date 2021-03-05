“十年理想之作”：爆料显示 OPPO Find X3 售价 5499 元起

IT之家 3 月 5 日消息 OPPO 将于 3 月 11 日发布全新色彩影像旗舰 Find X3 系列，官方称之为 “十年理想之作”，现在网上疑似曝光了这款新机的售价信息。

据网友放出的京东商城截图显示，OPPO Find X3 售价 5499 元起，跟上代产品 OPPO Find X2 系列的起售价相同。不过需要指出的是，IT之家并未在京东商城找到截图中的这个页面，因此这个消息的真实性还存在疑问，具体新机的售价还要等到发布会时才能知晓。

根据此前的爆料，OPPO Find X3 系列将拥有三款机型，OPPO Find X3 Pro 作为 “超大杯”机型将搭载高通顶级旗舰骁龙 888 处理器，Find X3 标准版则搭载高通最新升级的骁龙 870 处理器，此外还有一款 Find X3 Lite（青春版）机型，配置相比标准版机型更低，搭载高通中端处理器骁龙 765G。

目前官方也已经透露了不少关于 OPPO Find X3 系列的信息，包括该系列将搭载 10 亿色臻彩屏，并支持原生 10bit 显示，首发安卓 10bit 全链路色彩管理系统。还将搭载 10 亿色双主摄，两颗主摄均为旗舰级传感器。