韩国团队研发柔性温差发电装置，能用于可穿戴设备

IT之家3月5日消息 根据韩国媒体 BusinessKorea 消息，韩国科学技术研究院（KIST）于 3 月 3 日宣布了一种柔性温差发电元件。这项发明是由 Kim Jin-sang 博士领导的小组开发的，可以利用体温进行发电。该产品使用海绵状的聚二甲基硅氧烷以及半导体热电装置制成，用于阻隔热量，有望提高智能穿戴设备的续航时间。

大多数温差热电元件使用陶瓷基板来阻隔热量，因此产品难易弯曲。然而这种柔性装置并不使用陶瓷基板，而是将其替换为柔性聚合材料包裹住热电半导体，使之容易弯曲。

此前的柔性发电材料使用高分子材料制成，但其隔热效果并不如陶瓷，会导致两侧的半导体温差降低，影响发电效果。该研发团队将液态有机硅化合物倾倒在方糖块上，并等待液态有机硅渗入其中并固化，然后将整体材料放置于水中融化糖，这样就得到了海绵状的有机硅胶，其隔热能力提升了 50% 以上。该材料制作的框架用于支撑热电元件，同时保障了柔韧性以及发电性能。

IT之家获悉，此种柔性热电材料发电效率比现有技术提高了 20% 以上，该团队用这种技术成功制作了体温发电 LED 灯。韩国的研究小组表示，“这种海绵状硅胶材料制作简单、成本低廉，效果接近商用的陶瓷温差发电元件的水平。未来的智能手环如果使用足够数量的热电元件，有可能实现无限续航，不需要额外进行充电。”