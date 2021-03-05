连涨六年，台积电晶圆均价 1634 美元创纪录

据 IC Insights 最新报告，2020 年台积电每片晶圆均价达到 1634 美元，创下历史新高并问鼎每片晶圆均价榜首。

2020 年，台积电每片晶圆营收高出格罗方德 66%，同时几乎两倍于联华电子或中芯国际。

一、台积电每片晶圆营收是中芯国际 2 倍多

据 IC Insights 报告，2020 年台积电每片晶圆营收为 1634 美元，创下历史新高，比格罗方德高出 66%。相比之下，2019 年该数字为 1530 美元。

2014 年至 2020 年，台积电每片晶圆营收持续攀升。

对比其他玩家，2020 年联电每片晶圆营收为 675 美元；中芯国际每片晶圆营收为 684 美元，均不到台积电同期每片晶圆营收的一半。

▲2014～2020 年四家纯晶圆代工厂每片晶圆营收均价情况

二、5/7nm 制程产能是营收引擎

IC Insights 写道：“（台积电）2020 年每片晶圆营收大幅增长，因为许多顶尖的无晶圆厂 IC 供应商，均排着队采用台积电最先进的制程工艺生产他们的最新设计（产品）。这些玩家中包括 2020 年营收过 10 亿美元的 6 家无晶圆厂 IC 公司。”

▲六大芯片制造玩家制程工艺路线图

摩尔定律决定了，采用更前沿的制程工艺，能带来更具优势的芯片性能和功效。在 2020 年，台积电是全球唯一能量产最先进 7nm、5nm 工艺的纯晶圆代工厂。

相比之下，亦提供晶圆代工服务的 IDM 模式厂商三星电子 5nm 工艺频频传出良率不及预期的消息；英特尔则宣布 7nm CPU 工艺将延期至 2022 年底或 2023 年初量产。

基于此，许多无晶圆厂 IC 公司向台积电抛出橄榄枝。

三、台积电计划今年进行 3nm 风险试产

为捍卫台积电在先进工艺方面的优势，在今年 1 月份举办的法说会上，台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭称，台积电 2021 年的资本支出目标将上调至 250～280 亿美元，相比 2020 年提升 78～108 亿美元。

其中，约 80% 的资本支出将被用于 3nm、5nm、7nm 等先进制程的研发。

同时，据台积电总裁魏哲家分享，台积电 N3 工艺将在 2021 年进行风险试产，在 2022 年下半年批量生产。

结语：台积电捍卫先进工艺优势对于晶圆厂来说，向更先进制程节点 “进发”的能力，是保持其业务长青的要素。

在刚刚过去的 2020 年中，台积电市值一路猛涨，挤进了全球市值排名前十的公司名单。在这背后，台积电几乎全年产能满载，营收一路走高，而先进制程产能成为推动台积电营收上涨的一大引擎。

台积电上调 2021 年资本支出的决定，亦反映出其在继续开拓先进制程业务方面的决心。