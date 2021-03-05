理光 GRIII 街拍限量版相机将于 3 月 31 日停售，目前 6299 元

IT之家3月5日消息 日本理光（RICOH）于 2019 年发布 GRIII 便携相机。这款产品继承了 GR 系列产品的低调外观，传感器升级至约 2400 万像素，依旧采用等效 28mm 焦距 f/2.8 镜头。在这之后，理光发布了 GRIII 街拍限量版、ING 限定版，并提供礼盒套装。据理光日本官网今日消息，GRIII Street Edition 街拍限定版将于 2021 年 3 月 31 日停售。

理光 GRIII 全球发售数量 3500 套，中国地区仅有 800 套。IT之家了解到，这款产品目前还有现货在售，单机价格 6299 元，含外接取景器、腕带、镜头环等配件的套装售价 8699 元。

这款相机的镜头相比第二代相机进行了升级，由 5 组 7 片减少至 4 组 6 片，其中包含 2 片非球面镜片。此外，镜头的微距能力也从 10cm 的最近对焦距离减少至 6cm，更有利于微距拍摄。相机搭载 GR Engine VI + 图像处理引擎，采用对比度 / 相位对焦混合模式，机身内存 2GB。

IT之家了解到，新版 GR 相机具备 3 英寸 3:2 触摸屏，新增了 DR II 超声波除尘系统、USB 3.0 接口。为了满足街拍要求，GRIII 按下电源键后 0.8 秒即可启动完成进行拍摄，高速对焦能够快速捕捉瞬间。这款相机没有内置取景器，但可以通过热靴口安装外置光学 OVF 取景器。相机搭载 APS-C 规格 2424 万像素 CMOS 传感器，支持 3 轴防抖。感光度最高 ISO 102400，快门速度最高 1/4000 秒。GRIII 机身重量仅为 227g，电池续航约 200 张。