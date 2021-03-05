这个 1541 亿的 “电子垃圾宝库”，华为也来掘金

据外媒报道，中国曾是世界废弃电子产品的最大垃圾场，数以千计的临时作坊拆解旧电脑，提取材料回收再利用。据预测，到 2030 年，中国电子垃圾中蕴含的金属价值将达到 238 亿美元（约合人民币 1540.6 亿元）。

图 1：智能手机被拆卸成单独的部件，包括外壳、屏幕、电池和电路板等，以便进一步回收

像许多中国 “千禧一代”一样，现年 24 岁的林辰如（音译）喜欢每隔几年就更换新手机，并将旧手机束之高阁，甚至自己都会忘记放在了哪里。他说：“我想它们还在我的房间里，但我不知道具体在哪里。买新手机的时候，我不会扔掉旧手机，但随着时间的推移，我不再关注它们。”

林辰如和大多数消费者保留废弃手机的原因通常是因为，旧手机上仍然存储着数据。他说：“我把它们保存起来，以防里面还有有用的东西。”

林辰如并不是唯一将报废智能手机放在被遗忘角落的人。非政府组织 “绿色和平”东亚分支的研究显示，中国的智能手机回收率还不到 2%，这意味着每 100 部旧手机中只有两部得到了适当的回收，其他不是被扔掉，就是被留在角落中无人问津。

随着越来越多中国消费者每年采用更多、更新、更好的设备，其结果是旧手机逐渐积累成数量庞大的电子垃圾。这些垃圾可以被专门回收，提取包括铜和金等金属。

中国曾经是世界上最大的电子垃圾集散地，广东省贵屿镇就以数以千计的小作坊闻名。这些小作坊拆解旧电脑和其他电子产品，以提取回收材料。但自从中国政府禁止 “外国电子垃圾”，并加强了对电子产品处置的环境监管后，这种情况有了巨大改善。

在上海郊区的一家工厂里，由新加坡电子垃圾回收公司 TES 运营，身穿蓝色制服、戴着护目镜和口罩的熟练工人，只需几分钟就可以分解报废智能手机。他们将手机壳、屏幕、电池和电路板分门别类，以便进一步回收利用。

TES 中国区营销总监理查德 · 王 (Richard Wang)解释了这一过程：首先使用化学处理来溶解和提炼电路板上的贵金属，如黄金。下一步是将电路板粉碎，并将铜和塑料分开，再利用静电等物理方法提取含有铜等金属的粉末。

理查德 · 王说，回收 1 亿部手机，理论上可以获得超过 120 公斤的黄金，提炼后的纯度超过 99.9%。

图 2：智能手机被拆分回收

上海工厂是 TES 在中国运营的四家工厂之一，另外三家分别位于广州、北京和苏州。这家上海工厂现在正与华为在回收方面进行合作。绿色和平东亚地区废物和资源活动专家刘华（音译）表示，像华为这样的智能手机制造商与专业的第三方电子垃圾公司合作回收智能手机，已经十分常见。

苹果曾在 2019 年透露，该公司通过一项回收计划收到了近 100 万台设备，该计划鼓励美国消费者将旧手机退回，由名为黛西（Daisy）的机器人回收，该机器人可以每小时 200 台的速度拆解 15 款不同的 iPhone。

据绿色和平东亚分支预测，到 2030 年，中国电子垃圾中蕴含的金属价值预计将达到 238 亿美元。这笔收入可以通过回收和 “城市采矿”实现，而且远比通过采矿提取金属成本更低。

理查德 · 王表示，回收行业面临的挑战之一是，提高全民意识来改变人们的态度。他说：“对于报废手机，也许人们仍然更愿意把它们放在家里，即使对他们来说已经完全没有价值。”

而且，与其他体积庞大的电子设备相比，手机不会占用太多空间。刘华称：“与空调、电视不同的是，购买新机器后，可能没有足够的空间存放旧设备。但智能手机不同，它们体积很小，即使长期储存也没问题。”

他还补充说，有些消费者发现，他们花了数千元购买的设备最终成为只值几百元的垃圾，这在心理上让人 “不容易接受”。

智能手机制造商的一个重要担忧是，回收过程中的知识产权保护问题。例如，华为手机在 TES 工厂的单独区域拆卸，在进行提炼金、铜等金属的过程之前，单个部件会被分解成更小的碎片。

刘华表示，这一程序可以防止黑客访问任何剩余的用户数据，并阻止芯片未经许可被用于其他设备。他称：“即使智能手机被格式化，理论上，黑客仍有可能找回部分数据。尽管对他们而言，这是个概率很小、成本很高的事情。”

华为消费者业务部企业可持续发展总监理查德 · 刘 (Richard Liu)表示，该公司正在努力让智能手机更容易回收。他说：“有些回收人员发现，我们多款旧手机很难拆卸，而且电池在拆卸过程中会破裂和燃烧，这是因为电池连在了主电路板上。我们后来改变了设计，从而让电池更容易拆卸。“