GSA：5G 设备数量已突破 600 款，2 月份增加 23 款 5G 商用手机

GSA 确认了 5G 设备商用的另一个重要里程碑，宣布的设备数量超过 600 个大关。 GSA 报告了 628 个宣布的 5G 设备，在过去三个月内增长了 21%，市售设备的数量现在首次超过 400。

新的 "5G 设备–2021 年 3 月–执行摘要" 报告显示，在 628 个已宣布的 5G 设备中，市售 5G 设备总数目前为 404 台，在过去三个月内增长了 33.3%。

新报告还表示，2021 年 2 月底，GSA 已确定 :

21 款已宣布的外形。

119 家已宣布可用或即将推出的 5G 设设备的供应商。

628 个已宣布的设备。

包括被理解为商业可用：

306 部手机（比 12 月增加 12 部），其中至少有 274 部现已商用（一个月内增加 23 部）。

122 个 FWA CPE 设备（室内和室外），其中 47 个现已商用。

80 款模块。

34 款工业 / 企业路由器 / 网关 / 调制解调器。

29 款热点。

15 款笔记本电脑（笔记本电脑）。

8 片 tablets

34 款其他设备（包括无人机，头戴式显示器，包括在车载路由器 / 调制解调器 / 热点，机器人，snap-on 加密狗 / 适配器，电视，USB 终端 / 加密狗 / 调制解调器，相机，毫微微蜂窝）。

"5G 正在接管，速度很快。宣布的 5G 设备数量增加了 21%，这是一个令人鼓舞的数字，证明了该行业使 5G 更广泛的能力，"GSA 总裁 Joe Barrett 表示。" 随着越来越多的设备可用，越来越多的网络现已上线，采用率现在正成为一个值得关注的领域。设备可用性的快速增长表明，2021 年将成为推出和采用新 5G 服务的重要一年”。