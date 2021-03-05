李楠 Angry Miao CYBERCHAGRE 氮化镓充电头将于 3 月 12 日 15:00 发售

IT之家3月5日消息 李楠创办品牌 Angry Miao 怒喵科技于 2020 年曝光了正在研发的 CYBERCHAGRE 氮化镓多口充电器。这款产品采用拼接外壳，提供多种荧光颜色可选，有着赛博朋克风格。产品具备 1 个 USB-A 口以及 2 个 Type-C 接口，最大功率 90W，将于 3 月 12 日 15:00 在官网发售。

这款产品采用模块化的外壳，灰色树脂充电头本体上可以安装半透明装饰外壳，使用四颗螺丝进行固定。根据此前工程版样张，装饰壳提供荧光绿、荧光粉、亮蓝、白色、渐变紫等多款，本次发售的颜色有工业白，荧光绿，霓虹紫三款。

个性化模块采用四颗螺丝进行固定，专用的梅花螺丝也为特别打造，材质为不锈钢，同时也有着镭雕 “ANGRY MIAO”字符。

购买这款充电头还附赠 100W 双头 Type-C 线缆。采用彩色编织外皮，插头表面印有与充电头表面相似的卡通图案。

CYBERCHAGR 充电头内部配备 GaN 氮化镓芯片，实现了较高的功率密度。同时内部有 3D 环绕黄铜均热板，提供了良好的散热能力。

IT之家获悉，CYBERCHAGR 充电头重量为 182g，两个 Type-C 口单独使用均能实现最高 20V 4.5A 的输出，同时支持 3.3V-11V PPS 快充、PD 快充。USB-A 口单独使用支持最大 20V 3A 60W 功率输出，详细信息如下：

Angry Miao CYBERCHARGE 充电头此前已经在官方 QQ 群开始小规模预售，预计发售价格在 300 元 - 400 元之间。