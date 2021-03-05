我国首个自研大飞机 C919 预计可在今年年底取得适航证，未来国内市场不会只有这一款型号可用

IT之家3月5日消息 据央视新闻报道，全国人大代表、C919 总设计师吴光辉在解答网友疑问时透露，我们目前已投入了 6 架飞机进行大强度的试航取证试飞，预计今年年底完成所有的试飞科目，取得适航证并交付给用户。

IT之家曾报道，国产大飞机 C919 在 3 月 1 日签订了全球首个订单。中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司正式签署 C919 大型客机购机合同，购买 5 架 C919 大型客机，力争年内交付首架。

吴光辉表示，大飞机项目长期以来制约着我国航空工业的发展。从 2008 年起中国商飞成立专门从事于大飞机的研发工作。我们经历了从无到有、从不懂到能够掌握大飞机的研制规律，从没有自主的产品，到我们拥有自主知识产权的 C919 飞机，我们已经初步走过了一个大飞机的研制过程。

▲图截于央视新闻

据悉，我国自主生产的 C919 大型客机座位数为 158-168 座，航程 4075-5555 公里。1 月 23 日，国产 C919 大型客机高寒试验试飞专项任务在呼伦贝尔市圆满完成。

对于 C919 研制成功以及投放市场是否意味着打破了西方对于大飞机 “卡脖子”的问题，吴光辉也坦然回复，C919 全球首个订单落地意味着我们 C919 大飞机将来在国际市场上有一席之地。但我们中国的市场很大，一个型号很难满足中国用户的需要，所以在未来的市场上是一个百花齐放的局面，合作才能共赢。

技术方面，他也做了一定讲解，C919 吸收了很多很好的技术，也把国际上顶级的供应商作为合作伙伴，注重国内产业的培育。我们通过大飞机项目已经成立了 16 个合资公司，这些合资公司都可以为我们的大飞机提供相应的设备和产品。

自 2017 年 5 月 5 日首飞以来，C919 飞机只是第一款大飞机，对标国际上大型的和先进的制造商，但我们依然需要坚持不懈、脚踏实地把我们的大飞机做好。