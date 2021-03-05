腾讯曾领投的德国电动飞行出租车创企 Lilium 拟通过 SPAC 上市，预计估值超 20 亿美元

3 月 5 日消息，据国外媒体报道，继空中电动出租车创企 Joby Aviation 计划通过与特殊目的收购公司（SPAC）合并来公开上市后，德国电动飞行出租车初创公司 Lilium 也计划通过与 SPAC 合并来公开上市。

外媒称，Lilium 正与特殊目的收购公司 Qell Acquisition Corp. 谈判，拟通过合并的方式来上市，合并后的公司估值可能超过 20 亿美元。

Lilium 才仅仅成立 5 年，但却吸引了很多投资者的兴趣，其投资者包括腾讯、国际私人银行和资产管理集团 LGT 等等。该公司正在开发其按需出租的空中出租车，并计划在 2025 年之前将其投入使用。

据悉，飞机制造商、汽车制造商和科技公司纷纷加入飞行汽车领域，以解决城市拥堵问题，比如 Joby Aviation、Terrafugia、Kitty Hawk、Volocopter、波音、Airbus Group、Moller International、Xplorair 等等。

上周，空中电动出租车初创公司 Joby Aviation 也曾宣布，将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Reinvent Technology Partners 进行反向合并的方式来公开上市。

合并后的公司将在纽约证券交易所上市，股票代码为 “JOBY”，预计市值为 66 亿美元。据悉，这笔合并上市交易预计将于 2021 年第二季度完成。