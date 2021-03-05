【独家黑白双色】ROG 幻 15 体验评测：可能是目前最好的 Windows 创意设计本

经常有朋友问我：“如果要找一台 Windows 系统的笔记本代替 MacBook Pro，该如何选择？”

对于这个问题，水水一直都没有很好的答案。不过现在，我会推荐你第三代 ROG 幻 15。2021 新款幻 15 不仅模具大改，连配置也焕然一新。13999 元起的价格也许不是每个人都能接受，但相比 MacBook Pro，我愿称其为性价比超高的创意设计本。IT之家这次拿到了两台幻 15，一黑一白，其中一台为水水自购。所以想买幻 15 的朋友，一定要看完这篇评测。

外观与设计

ROG 幻 15 作为一台轻薄设计本，外观极具设计感，与经典的 ROG 游戏本产品完全是两种风格。1.9kg 的重量和 19.9mm 的厚度，看不出一丝笨重和粗旷的感觉，甚至能够放进一些 14 英寸的笔记本收纳包内。配色上幻 15 采用了黑色与白色这两种最简约干练的颜色，黑的纯粹，白的优雅。它似乎刻意避开了传统笔记本所强调的金属感，而追求色彩本身的美学。

为了强化它的设计本定位，幻 15 在 A 面采用了现代感的设计风格。最显眼的便是右半边斜切处理的 8279 个精准 CNC 工艺穿孔，这些开孔的内部还嵌入了一些细长的棱镜光效贴片，在一定的角度下看过去，便会透出五彩斑斓的彩虹光带。还有一些角度下，你可以观察到最右侧的开孔所呈现的图案其实是不规则的，低调中不乏一丝「潮」的气息。

另一个与众不同的设计，就是 A 面最下角的这个亮面金属铭牌了。上面虽然印有败家之眼的 Logo，但并不会发光，也没有 RGB。旁边还印着「玩家国度，始于 2006」的字样，可以说是整机的点睛之笔。除此之外，ROG 还在 A 面底部开了一条装饰槽，背部边缘也镀了一层银色的高亮倒角，让整个机器显得更有质感。背部左右两侧各有一个塑料垫扣，防止掀起屏幕时磨损转轴外漆。

幻 15 在正对用户开盖的正侧边并没有使用传统笔记本的单手凹槽，而是将 AB 面、CD 面的正侧边分别向内斜切了一点，这样既方便用户单手开合电脑，也更具个性。整个 AB 面的手感非常扎实，握住两边捏晃引起的变形很小。单手开合屏幕时，恰到好处的阻尼没有任何松垮的感觉，转轴完全做到了与机身严丝合缝。

幻 15 的最大开合角度为 180 度，但无法将屏幕翻转过去。AB 面转轴一侧并不水平，而是天包地的设计，所以掀起屏幕后，AB 面会将机身抬起，为底部预留出更多的空气对流空间，配和 CD 面背后的出风口和底部的进风口，一起提高散热效率，同时垫起的 C 面键盘敲字也更加舒适、自然。

屏幕是幻 15 这次最大的亮点之一。B 面采用 3 面超窄边框设计，屏占比达到了 85%，顶部并没有配备摄像头。底部边框居中的位置印着 ROG 西风之神的标识，边框部分为塑料材质，且黑白双色幻 15 均为黑色边框。考虑到机身的视觉一致性，水水最终购买的是黑色款。希望在未来，ROG 可以考虑下将白色款改为白色边框。

屏幕部分采用的是一块 15.6 英寸、16:9 比例 IPS 材质雾面屏，拥有 2K 分辨率、165Hz 刷新率、3ms 响应时间以及 100% DCI-P3 色域，同时还支持 Pantone 认证色彩和 Adaptive Sync 画面防撕裂技术。

通过 AIDA64 查询，这块面板的生产商为群创光电，型号是 N165KME-GNA，而在屏库网上我们可以检索到它的更多参数信息，比如 188ppi 和 300nit 亮度。

ROG 还在内置的奥创中心软件里，提供了不少屏幕特性和功能特性的快捷开关。你可在外出时通过关闭屏幕快显（3ms 响应时间）和开启面板省电（60Hz 模式），打开 iGPU（屏蔽独显）等操作延长设备续航，也可以在一些场景中屏蔽特定按钮或触控板避免误触误操作，比如游戏。这些选项给了用户一定的自由和选择空间，让幻 15 能在细分场景中体验更好。

幻 15 这块屏幕的色域和色准，想必也是大家非常关心的。IT之家使用爱色丽专业校色仪进行了测试，实测该屏幕覆盖了 99.7% 的 sRGB、82.8% 的 Adobe RGB 以及 97.3% 的 DCI-P3 色域，与官方宣传的 100% DCI-P3 色域基本相符，确实是同时兼顾了游戏、影音娱乐和创意设计等多场景的垂直细分需求。而在色准方面，屏幕的平均 Delta E 仅为 0.29，最大 Delta E 为 1.01，无需自行校色就能完全满足绘图、视频制作等需要准确色彩的生产力需求。幻 15 在分辨率、刷新率和色彩上做到了均衡全面，可以说是兼顾了创意设计工作和游戏体验的全能屏。

C 面也是幻 15 这次重点升级的地方，首先是更加清爽的键盘布局。

键盘顶部一行配备了 ROG 系列特有的 4 个独立快捷键，分别是音量 -、音量 +、麦克风静音以及一键开启奥创中心。

右侧有一个六边形的大号电源按键，内置指纹识别模块，支持 Windows 10 Hello 指纹快启功能。

键盘两侧有两条细长的高音扬声器开孔，与 D 面的 4 个双力对消设计的低音扬声器共同组成了 6 立体声扬声器阵列，减少机身共振的同时，能够带来更大的音量和更宽广的声场，也支持杜比全景声，水水肉耳实测其外放效果相比较 2 代幻 15 有明显进化，听歌党、追剧党狂喜。另外，机身上还配备了心形全向麦克风阵列，支持 AI 降噪和立体声采集。

键帽主体采用 ROG 静音版影刃键盘设计，键帽面积更大，键帽间距更宽，稍微遗憾的是方向键采用了半尺寸设计。键帽表面涂有特殊的抗污涂层，白色款键帽比黑色款更耐指油。按键支持全键无冲，拥有 1.7mm 长键程、2000 万次按压寿命以及独有静音设计，敲击音量小于 30dB，不过相应的回弹力度也偏肉一点。

键帽采用透光字符，支持 3 档白色背光，无 RGB 模式，黑色款的透光均匀性稍好于白色款。不过外设配件同样支持在奥创中心内设置 AURA SNYC 神光同步，实现各种炫酷 RGB 灯效。

触控板部分同样提升明显，触控面积增大 20%，表面为光滑的玻璃材质，触控灵敏度和响应精准度大幅升级，触控回报率高达 143Hz。居中设计、全局按压，加上光滑细腻的触控手感，更加适合无鼠标场景下的触控体验。

掌托部分表面涂有 4 层复合抗污涂层，在带来更细腻磨砂触感的同时，更不易沾染指纹。内部还进行了加固设计，ROG 特有的蜂巢压铸工艺，让掌托强度的承重量更高，原理有点像机械键盘大键键帽内的加强筋。

幻 15 的机身接口比较丰富，左侧依次是电源接口、HDMI2.0b 接口（支持 4K/60Hz 混合输出）、RJ45 千兆网线接口、USB3.2 Gen2 Type-A 接口、2 个 USB3.2 Gen2 Type-C 接口（支持 4K/120Hz 独显输出，100W PD 快充）、3.5mm 音频麦克风复合接口；右侧依次是防盗锁孔、MicroSD 读卡器以及 USB3.2 Gen2 Type-A 接口。

另外，机身 CD 面的左侧、背部和右侧一共安排了 4 个出风口，内嵌了 247 个 0.15mm 的超薄冰翼散热鳍片，能够将机身内部产生的热量迅速传递出去。

最后来看看 D 面，设计同样比较有个性。上下两条细长的橡胶脚垫，中间是大面积的进风兼装饰纹理开孔，底部左右两侧各有两个扬声器开孔，也就是前面提到的 4 个低音扬声器。需要注意的是，螺丝部分除了表面裸露出的 10 个外，还有 3 个隐藏在出风装饰开孔上，开孔处用橡胶软垫堵住，拆卸 D 壳时需用针头等尖细物体小心挑出再拧下螺丝，千万不要看漏了大力出奇迹哦。

整体而言，幻 15 的设计非常具有个性，在不少细节上都比较用心，水水个人最满意的提升是兼顾了生产力和游戏娱乐的屏幕，外放出色的扬声器，以及 100W 的 PD 快充。不过很明显，幻 15 上多数的升级和改进都是围绕着生产力去的，对游戏体验方面的考量相对而言会偏轻度一些。

配置与性能

下面来看一下 ROG 幻 15 的配置，国行首发的版本只有一种规格可选，具体的硬件参数如下：

屏幕：15.6 英寸、IPS 雾面、2K/165Hz、3ms 响应时间、100% DCI-P3 色域、支持 Adaptive Sync 画面防撕裂技术；

处理器：AMD 锐龙 9 5900HS，8 核心 16 线程，基础 TDP=35W，最高支持手动 45W（双烤）；

显卡：NVIDIA GeForce RTX3070，8GB 显存，TGP 为 100W(80+20)，支持 Dynamic Boost 动态加速技术；

声音：2 高音 + 4 低音扬声器、心形全向麦克风矩阵、支持杜比全景声 + 立体收音 + AI 降噪；

内存：16GB DDR4 3200MHz，双通道（板载 8GB + 插槽 8GB），三星生产；

硬盘：海力士 1TB PCIe3.0x4 NVMe M.2 SSD，TLC 颗粒；双 M.2 插槽，可自行加装一条组 Raid 0；

电池：90Wh 容量，支持 100W PD 快充，230W 电源适配器；

其他：Wi-Fi 6、冰川散热架构 2.0、ROG Boost 超频、AURA SYNC 神光同步、AI 降噪；

不难看出，ROG 幻 15 的整体配置比较均衡。主要的亮点在于优秀的屏幕素质、锐龙 5000 系处理器 + RTX30 系显卡的甜品组合，90Wh 电池 + 100W PD 快充以及双动态加速技术。具体的性能表现，接下来我们给大家具体分析。

测试之前，事先要说明几点。第一是 ROG 内置的奥创中心，它提供了多种性能模式的预设，自动档性能最强的是增强模式。

而在最后一档的手动模式中，ROG 允许用户手动额外分配一些 CPU 和 GPU 的参数，比如 CPU 里支持拉高长时功耗和瞬时功耗、风扇转速；GPU 则可以拉高基础频率、内存频率、调整功耗模式、风扇转速，这就是 ROG Boost 技术赋予玩家额外的性能提升空间；

第二是由于幻 15 采用的是一块 2K 分辨率屏幕，性能表现与之前测试的多数 1080P 分辨率游戏本肯定有一定的区别，所以以下测试数据仅供大家参考。

首先是 CPU 部分，在 CineBench 的测试中，锐龙 9 5900HS 的 CineBench R15 单核得分 239，多核得分 2166；CineBench R20 单核得分 570，多核得分 5079，相比 5800H 单核提升大约 100-200 多分，多核提升大约 20-30 多分；毕竟不是完全的标压 U，使用体验上与 5800H 的差距不算很大；

GPU 方面，幻 15 上的 RTX3070 默认 TGP 为 80W，通过 Dynamic Boost 技术还可以从 CPU 那里借来 20W，加起来一共 100W。我们按照惯例跑了个 3D Mark 套餐，结果如上图所示，可以看到整体的分数相比 95W TDP RTX3070 的天选 2 均有一定幅度的提升，算是目前推出的 RTX30 系笔记本中，性能水平靠前的。

而游戏的实测环节，由于幻 15 不支持独显直连，还是 2K 分辨率屏幕，所以接下来的性能测试环节，均采用 2K 分辨率测试，最终结果也并非其最佳的帧数表现，我们更加关注幻 15 在自带 2K 分辨率显示屏下运行主流 3A 游戏，能否全特效开光追 60 帧流畅运行。首先是来自「光明记忆：无限」的 RTX 光追 Demo，进入后选择 1920x1080 分辨率，极高 RTX 品质和质量级 DLSS，最终平均帧数为 59；换成 2K 分辨率的话，则平均帧数为 41；

接着是「地铁：逃离」，在 2K 分辨率，Ultra 画质预设，不开启光追和 DLSS 情况下，平均帧数为 55 帧；

而在 2K 分辨率，Ultra 画质预设，Ultra 光追等级和开启 DLSS 情况下，平均帧数为 48 帧；

接着是「古墓丽影：暗影」，在 2K 分辨率、最高画质预设，不开启光追和 DLSS 时，平均帧数为 76 帧；

在 2K 分辨率、最高画质预设，超高光追等级和开启 DLSS 时，平均帧数为 57 帧；

最后是控制，在 2K 分辨率、高画质预设、不开启光追和 DLSS 时，平均帧数为 80 帧；

而在 2K 分辨率、高画质预设、高光追等级和开启 DLSS 时，平均帧数为 60 帧；

可以看到，即使是 2K 分辨率下，主流的 3A 游戏在最高图形预设和最高光追等级下，借助 DLSS 技术和 RTX3070 本身的强大性能，还是能够轻松畅玩的。但是，ROG 幻15 的产品定位毕竟不是游戏本，所以如果你非要拿它当游戏本用，建议还是外接一块高刷显示器。当然，我们还是希望 ROG 能在后续的幻系列机器上开放独显直连功能，把更好的游戏体验和更多选择权交给用户。

功耗与散热

说完性能的部分，就要聊聊散热了。其实，ROG 老粉对于幻 15 上的冰川散热架构 2.0 都相当熟悉了，它包含了 ROG 整一套的散热设计，包括垫起式转轴设计、6 热管 4 出风口、多组超薄冰翼散热鳍片、双 12V 暴风增压风扇、84 片 Arc Flow 不规则扇叶、独立风扇绝尘通道、暴力熊液态金属导热，这些技术互相软硬结合，共同构筑起幻 15 的散热保障。

卸下 D 壳后，就能看到幻 15 的内部设计了，上方 2 个风扇和 6 根铜管布满了主板和 CPU、GPU 的表面，每个芯片上都至少覆盖了 4 根热管，整个散热模组占据了一半以上的空间，非常豪华。

热管右下方有一个内存插槽，自带了一根 8GB DDR4 3200MHz 的三星内存，再下面还有一条海力士的 1TB M.2 SSD，左侧也有一个预留的 SSD 插槽；

最下面则是 90Wh 大电池。

在实际的烤机环节中，我们都以手动强冷模式为测试前提，首先是 20 分钟的单烤 FPU，幻 15 上的锐龙 9 5900HS 最初可跑到 65W 最大功耗，之后渐渐稳定在 45W，频率保持在 3.5GHz，此时 CPU 温度在 72 度左右，双风扇转速均为 6300 转；

而在 20 分钟双烤测试中，锐龙 9 5900HS 的温度最终稳定在 82 度，功耗同样保持在 45W，主频低了 0.1GHz，也就是 3.4GHz；GPU 部分的温度在 75 度左右，此时主频来到了 1590MHz，功耗 103W，双风扇转速同样是 6300 转左右，可以看到 Dynamic Boost 已经启动，将 CPU 功耗借给了显卡。

最后来看看硬盘表现，今年 ROG 全系列产品都换成了 TLC 颗粒的固态，不出所料硬盘型号也是清一色的海力士。

读写速度自然是不用担心，在 CrystalDiskMark 中顺序读写基本都在 3000MB/s，更何况幻 15 有两个 M.2 插槽，土豪后期能够升级 Raid 0，一般用户使用自带 SSD 就够了。

总结

幻 15 可以说是水水目前最看好的创意设计本。它没有动辄 130W、140W 功耗的显卡，内存也有一条是板载的，甚至没有独显直连，对看重极致性能的用户来说略有瑕疵。不过，这些都不妨碍幻 15 成为 RTX30 系笔记本中极具设计感，兼顾创意生产力和游戏娱乐的全能素质。出色的做工手感、素质优秀的屏幕、惊艳的外放效果、相对轻薄的机身以及大电池、高快充的续航能力，都是创意设计人群所看重的。况且，它的游戏体验也不差，对于需要经常外出，注重颜值和综合体验的用户，幻 15 或许是目前最好的 15 英寸笔记本之一。