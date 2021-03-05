阿里达摩院院长张建锋：未来十年，力争在人工智能、芯片等领域实现重大突破

IT之家 3 月 5 日消息 今天阿里巴巴达摩院院长张建锋在接受采访时表示，下一个十年，阿里巴巴将坚定不移继续加大对基础技术和前沿技术的投入，在人工智能、芯片、量子计算、区块链等领域进行科研攻关，力争实现重大突破。

IT之家了解到，去年 12 月 28 日，阿里巴巴达摩院发布 2021 十大科技趋势：

趋势一、以氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体迎来应用大爆发；

趋势二、后 “量子霸权”时代，量子纠错和实用优势成核心命题；

趋势三、碳基技术突破加速柔性电子发展；

趋势四、AI 提升药物及疫苗研发效率；

趋势五、脑机接口帮助人类超越生物学极限；

趋势六、数据处理实现 “自治与自我进化”；

趋势七、云原生重塑IT技术体系；

趋势八、农业迈入数据智能时代；

趋势九、工业互联网从单点智能走向全局智能；

趋势十、智慧运营中心成为未来城市标配。

阿里巴巴达摩院由三大主体组成，一是在全球建设的自主研究中心 ; 二是与高校和研究机构建立的联合实验室 ; 三是全球开放研究项目 - 阿里巴巴创新研究计划 (AIR 计划)。

目前，阿里巴巴已经形成了以达摩院为核心的科研体系，并在人工智能、芯片、量子计算、区块链、自动驾驶等领域全面布局，目前设有 14 个实验室，在全球 8 个地区设立研究中心。近几年，阿里巴巴每年在技术和研发上的投入都超过 1000 亿元。

张建锋称，12 年前，阿里巴巴在国内率先投入探索云计算，自主研发的飞天操作系统打破了国外在云计算底层技术上的垄断局面，成为全球三朵云（阿里云，微软云，亚马逊云）之一。