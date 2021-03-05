一箭 20 星不是梦：捷龙三号火箭立项，预计 2022 年首飞

IT之家 3 月 5 日消息 中国航天科技集团本周三宣布，捷龙三号火箭上新，6 个月完成提货，可助力 “一箭 20 星”以上多星发射任务。

据悉，捷龙三号火箭由中航集团一院抓总研制，现已完成立项，研制工作同步全面展开，计划 2022 年实现首次飞行试验。

据介绍，捷龙系列火箭面向商业航天发射市场，是中国长征火箭有限公司于 2019 年推出的系列固体运载火箭产品，包含捷龙一号、捷龙二号、捷龙三号（代号 “SD-3”）三型火箭。捷龙一号已于 2019 年 8 月成功一箭三星首飞任务，计划今年将完成 2～3 次发射任务。

据新华社，中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士表示，“捷龙三号固体运载火箭已于 2020 年底完成立项，预计 2022 年上半年采用海上热发射方式执行首次发射试验任务。”

他表示，“捷龙三号火箭的研制立项将进一步完善中国商业火箭型谱，助力我国商业航天发展。目前，研制工作已全面展开。”

IT之家了解到，捷龙三号火箭是 “捷龙”系列中箭体直径最大、运载能力最强、整流罩包络空间最大的一型火箭。该火箭采用四级固体串联构型，箭体最大直径 2.64 米，起飞质量 140 吨，500 千米太阳同步轨道运载能力 1.5 吨，配备直径 3.35 米的复合材料整流罩。

捷龙三号火箭瞄准即将到来的商业卫星星座的大规模组网发射需求，具备 “一箭 20 星”以上的多星发射能力，可将单位载荷的发射成本降至 1 万美元每公斤，有性价比高、可靠性好、适应性强、履约周期短等特点，市场竞争力较强。