中国手游 2 月战绩：日本玩家也喜欢《碧蓝》新作，《光遇》收入大涨 1070%，吃鸡王者依然霸顶

IT之家3月5日消息 SensorTower 今日公布了 2021 年 2 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。本期共 34 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金超过 22.4 亿美元，占全球 TOP100 手游发行商收入的 40.2%。

中国手游发行商收入 TOP30 名单IT之家此前已发布，米哈游的《原神》和《崩坏 3》收入分别环比上涨 6% 和 69%，收入增长 10%，因此跻身全球手游发行商收入排行榜第 4 名，仅次于腾讯、网易和 Playrix。

此外，灵犀互娱《三国志 · 战略版》收入于 2 月 6 日创下新的记录，登顶中国 iPhone 手游畅销榜，因此发行商收入随之环比增长 32%。

三七互娱旗下多款游戏亦迎来强劲增长。其中，《Puzzles & Survival》和《江山美人》(日替わり内室) 收入分别环比增长 21% 和 13%。

过去一年中，三七互娱在海内外市场相继发行了《奇迹 MU》、《云上城之歌》、《Puzzles & Survival》和《荣耀大天使》等手游产品，本期发行商收入为去年同期的 3.3 倍。

悠星网络代理的《碧蓝档案》(ブルーアーカイブ)于 2 月初登陆日本市场，成为发行商旗下继《碧蓝航线》、《明日方舟》和《雀魂》之后又一收入主力。在日本，悠星位列手游发行商收入排行榜第 9 名，超越米哈游和 Niantic，成为仅次于网易的外国厂商。

得益于放置修仙手游《一念逍遥》卓越的市场表现，雷霆游戏收入环比激增 113%，跃升至榜单第 17 名。

友塔游戏旗下另一款黑道题材策略手游 《大黑帮》(The Grand Mafia)收入持续拉升，占本期发行商收入近 15%。目前该游戏收入前三的市场为美国、英国和德国，分别占 50.3%、8.2% 和 6.7%。

此外，入围全球收入 TOP100 的中国手游发行商包括 Six Waves、创酷互动、卓杭网络和紫龙游戏，共 34 家厂商。

除了 1 月底上市的《一念逍遥》入围榜单前十，本期取得大幅增长的还有《光遇》（全球收入 1760 万美元，大增 1070%，中国营收占比 70.8%）。以下为 2021 年 2 月中国 App Store 手游收入排行榜 Top20 名单：