Reddit 任命首任 CFO：为 IPO 做准备

北京时间 3 月 5 日晚间消息，据报道，社交平台 Reddit 正考虑 IPO（首次公开招股）事宜。该公司今日宣布，已任命德鲁 · 沃莱罗（Drew Vollero）为首任首席财务官（CFO），希望在公开发行股票之前整理公司的账簿。

沃莱罗今年 55 岁，此前曾负责 Mattel、Snap 和 Allied Universal 的金融业务。此次出任 Reddit CFO，其使命是扩大财务、审计和会计职能，并领导公司完成上市工作。

Reddit CEO 史蒂夫 · 赫夫曼（Steve Huffman）在接受采访时表示：“Reddit 要上市吗？我们正在考虑这件事。我们正在为实现这一目标而努力。”

赫夫曼称，Reddit 还没有上市时间表，但对沃莱罗的任命表明，已创建 15 年的 Reddit 正在发展其财务运营，从而向 Twitter 和 Facebook 等上市同行看齐。当前，Reddit 拥有 10 万多个主题社区或子论坛，每天有超过 5200 万人访问。

赫夫曼是 Reddit 的联合创始人之一，他于 2015 年重新执掌该网站。他改变了 Reddit 的许多业务，努力遏制仇恨言论和数字滥用，并开发了广告和直接面向消费者的产品业务。

最近几个月，Reddit 开始强化高管队伍，聘请了一名安全主管，并任命了一名新成员进入董事会。去年 12 月，Reddit 收购了 Dubsmash，一款专注于视频的社交应用，与 TikTok 竞争。

上个月，Reddit 融资 2.5 亿美元，这是它规模最大的一轮风险投资，为公司估值 60 亿美元。赫夫曼称，计划利用这笔资金扩大业务，包括金融团队。此外，他还希望通过改进产品或进行其他投资，使 Reddit 变得更加主流。