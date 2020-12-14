Reddit 宣布收购短视频 Dubsmash，后者是 TikTok 竞争对手

据报道，知情人士透露，拥有 15 年历史的在线新闻聚合社区 Reddit 已同意收购对口型视频应用 Dubsmash，后者是目前仅存的几家可与 TikTok 竞争的初创公司。

这项最初定于周一宣布的收购标志着 Reddit 出人意料地进军移动视频领域，同时也为其带来了扩大用户基础和广告业务的机会。在这篇报道于周日发表后不久，Reddit 在其公司博客上官宣了这一收购，其首席执行官史蒂夫 · 霍夫曼（Steve Huffman）表示：“我们以社区为中心的平台可以共存并发展，我们可以互相学习。”

背景

收购这家对口型视频应用表明，大型科技公司正急于收割消费者对短视频日益增长的兴趣。

其中一位知情人士说，收购价格尚未披露，但预计 Dubsmash 的股权持有者将主要用 Reddit 私人持有的股票支付。由风险资本支持的 Dubsmash 从 Index Ventures、Raine Ventures、General Catalyst 和 Balderton Capital 等在内的投资者处筹集了大约 2000 万美元。

Dubsmash 公司 2014 年在柏林创立，用户可以在其应用程序上，配合小咖秀提供的音频字幕进行对嘴型表演，题材可覆盖影视和广告短片，短片录制完成后，可以分享给他人。六年前在柏林成立的 Dubsmash 最近搬到了美国。据此前报道，今夏早些时候该公司进行过出售谈判，Facebook 和 Snap 表示了兴趣。据知情人士透露，Twitter 最近还考虑收购这家初创公司的可能性，但 Twitter 拒绝置评。

这些讨论的大背景是，整个科技行业的公司都在竞相与 TikTok 竞争。今年，Facebook 旗下的 Instagram、谷歌旗下的 YouTube 和 Snap 都在各自的应用程序中推出了 TikTok 的竞争对手。Twitter 最近推出了被称为 Fleets 功能，用户发布的视频可在 24 小时后自动删除。

Reddit 原本与视频业务距离较远，它更出名的是根据不同主题组织的留言板。了解 Dubsmash 收购案的人士说，今年年初，Reddit 管理层对 TikTok 的崛起越来越担心，其高层管理者私下里表示，希望在视频领域大展拳脚。去年，Reddit 推出了 “Reddit 公共接入网络”（Reddit Public Access Network），俗称 RPAN，它可以让用户直播自己玩游戏、听音乐、创作艺术，或者只是对着相机说话。

Reddit 或筹集现金

一位知情人士说，继去年 Reddit 在中国社交媒体巨头腾讯牵头的一笔交易中融资 3 亿美元后，Reddit 今年夏天又举行了融资谈判。腾讯持有 Reddit 少数股权，募资后对 Reddit 的估值为 30 亿美元。就收入而言，Reddit 与其他社交媒体公司相比微不足道。该公司最近对媒体表示，其 2019 年的广告收入为 1 亿美元。

通过收购 Dubsmash，Reddit 既获得了一款尚未带来任何收入的应用，也拥有了一群规模相对较小、但是却迅速增长的活跃用户。研究公司 Apptopia 估计，8 月初时这款应用的日用户约为 50 万，不过该应用自首次发布以来，下载量已达数亿次。TikTok 在美国每月约有 1 亿活跃用户，在印度和其他国家也非常受欢迎。

Reddit 称，Dubsmash 每月视频浏览量达 10 亿次，而 Reddit 2018 年其平台每月的浏览量为 14 亿次。Dubsmash 只有不到 15 名员工，在这笔收购交易后这些员工将全部加入 Reddit。Dubsmash 应用程序将继续独立运行，但其视频编辑工具将被整合到 Reddit 的应用程序中。

Dubsmash 可以帮助 Reddit 扩大其用户群，而目前 Reddit 的声誉正因允许传播仇恨言论和种族主义内容而受到围攻。今年 6 月，公司联合创始人亚历克西斯 · 奥哈尼安（Alexis Ohanian）从当时全是白人的董事会辞职，并呼吁公司用一名黑人候选人填补他的席位。Reddit 随后任命了 Y Combinator 的首席执行官、黑人迈克尔 · 塞贝尔（Michael Seibel）为董事会成员。上个月，该公司任命了第二位黑人董事会成员宝拉 · 普莱斯（Paula Price）。

今年夏天，Reddit 加强了反骚扰政策。近几个月来，公司高管承诺将采取更多措施，杜绝网站上的有害帖文。10 月份，其日活跃用户达到 5200 万，较去年同期增长 44%。