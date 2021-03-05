集邦咨询：预估中芯国际 2021 年全球市占率可达 4.2%

IT之家 3 月 5 日消息 本周发生的一系列事件表明，目前作为全球第五大 IC Foundry 供应商的中芯国际终于获得美系设备进口许可，并被允许以 2.16 亿美元的代价从 ASML 处购置 DUV 光刻设备。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询认为此举将有助于中芯国际在成熟制程优化模块与改善产能瓶颈，使下半年原物料与备品不至断链，预计中芯国际 2021 年的全球市占率将达到 4.2%。

此外，集邦还表示近日美系主要半导体设备 WFE（Wafer Fab Equipment）供应商如 Applied Materials、Lam Research、KLA-Tencor、Axcelis，在中芯国际 14nm 及以上制程的客服、备品与机台等相关出口申请有望获许可。

值得一提的是，目前全球代工厂产能吃紧尚未解决，且美国仍将持续限制中芯国际的 10nm（含）以下的机台采购权，故集邦咨询认为中芯国际长期发展方面仍存隐忧，预估 2021 年的资本支出年减达 25%。

据悉，中芯国际目前主要营收中超过 70% 的部分来自中国大陆与亚太地区，而制程营收占比则以 0.18 um、55nm 和 40nm 为主，占比超过八成，主要客户也仅有 Logic、BCD、eFlash、Sensor、RF、HV 等。