字节跳动新专利公开：员工薪资方案 “一键生成”

IT之家3月5日消息 众所周知，字节跳动是我国顶级互联网公司之一。在 Sensor Tower 公布的 2021 年 1 月全球热门 App 下载榜以及收入榜中，字节跳动旗下抖音/TikTok 登顶吸金榜榜首，并在下载榜中已极小的差距次于Telegram 排第二。

企查查 App 显示，天津字节跳动科技有限公司今日（3 月 5 日）公开了一项关于 “员工薪资方案生成方法及装置”的专利信息，申请日期为 2018 年 8 月 27 日，专利公开号为 CN109299913B。

据介绍，该专利提出了一种员工薪资方案生成方法及装置，其中，员工薪资方案生成方法包括：接收用户发送的员工薪资方案创建请求，输出员工薪资方案模板，员工薪资方案模板包括多个薪资项目；获取用户从多个薪资项目中选择的目标薪资项目；获取用户为目标薪资项目配置的配置项参数；根据目标薪资项目的配置项参数，生成员工薪资方案。

此外，这项专利提出的员工薪资方案生成方法及装置，使得用户可根据需求在所提供的员工薪资方案模板基础上，设定满足企业需求的员工薪资方案，方便了用户根据企业需求个性化设置员工薪资方案的需求，提高了用户体验。

IT之家了解到，这是一款用于管理人事资料以及计算人事薪资的应用软件，可用于智能手机等移动通信设备、PC、便携式娱乐设备，例如iPhone、iPad、ipod、服务器等。