《原神》自推出以来吸金 56.6 亿人民币，成为全球收入第三高的手游，且前三手游都来自中国

IT之家3月5日消息 米哈游在 2020 年 9 月 28 日正式推出了《原神》手游，一度风靡全球。

根据根据 Sensor Tower 最近发布的一份报告，《原神》迄今为止已创造了 8.74 亿美元的收益（约 56.6 亿人民币），在所有手机游戏中排名第三，仅次于《王者荣耀》（12 亿美元）和《和平精英》(11 亿美元)。

▲ 《原神》游戏截图

以 8.74 亿美元计算，《原神》玩家们平均每月氪金约 1.75 亿美元。考虑到这款游戏也有 PC 和 PS4 版本，米哈游实际总收益可能会更高。IT之家曾报道，《原神》的任天堂 switch 版本也得到了确认，虽然目前还没有明确的发布日期。

值得一提的是，随着吸金前三名手游诞生，中国继续保持着世界第一的手游收入来源国的地位，《原神》迄今从中国内地 App Store 吸金约 2.53 亿美元，占全球比例约 29%。而它在海外地区收入刚刚超过 6.2 亿美元。

据悉，日本玩家是仅次于中国玩家的氪金好手，累计氪达 2.37 亿美元，约占总收入的 27%，而美国排名第三，约 1.62 亿美元，占总收入的 18.5%。

▲ 《原神》游戏截图

迄今为止，App Store 占全球玩家氪金比例较高，总价值约 5.21 亿美元，占总收入的近 60%。与此同时，Google Play 的收入约为 3.52 亿美元，约占总收入的 40%（中国安卓用户似乎未作统计）。

Sensor Tower 还表示，2020 年 10 月是《原神》吸金最多的一个月（近 2.34 亿美元），而它最近三个月吸金也一直稳定在 1.5 亿美元以上，使其成为世界上吸金最猛的手游之一。其他厂商于是开始眼红，预计我们近期可以看到类似《原神》的游戏新作。