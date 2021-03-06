爆料称谷歌 “亲儿子”Pixel 5a 将于 6 月 11 日发布

IT之家3月6日消息 谷歌下一代 “亲儿子”Pixel 5a 手机的高清渲染图此前遭到曝光。这款手机继承了 Pixel 5 的外观设计，同样采用后置指纹识别方案，具备立体声双扬声器。根据外媒 TomsGuide 消息，这款手机的具体发售日期在推特遭到曝光，但未确认消息的真实性。

爆料者 @jon_prosser 表示，新款 Pixel 将于 2021 年 6 月 11 日发售，与此同时新款 Pixel Buds 真无线耳机将于 4 月中旬发布。

谷歌 Pixel 5 、Pixel 4a 手机于 2020 年 10 月发布，二者均搭载骁龙 765G 处理器以及 12.2MP 主摄 + 16MP 超广角摄像头，售价分别为 699 美元、499 美元。其中 Pixel 5 采用 6 英寸 OLED 屏幕，刷新率 90Hz，搭载 4000mAh 电池，支持 Qi 正反向无线充电，没有 3.5mm 耳机口。

IT之家了解到谷歌 Pixel 5a 预计将会采用与上一代相同的摄像头方案，手机将重新搭载 3.5mm 耳机接口，机身尺寸为 156.2 x 73.2 x 8.8mm。

谷歌 Pixel Buds 2 于 2020 年发售，这款产品支持呼叫谷歌语音助手，耳机本体续航时间约 5 小时，但蓝牙协议仅支持 4.0，不支持 aptX 等高清音频格式。耳机支持主动降噪功能，搭配充电盒续航时间 24 小时，售价 179 美元，约合 1163 元人民币。