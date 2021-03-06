苏宁易购：公司收到深交所《关注函》后高度重视，将延期回复

IT之家3月6日消息 昨日晚间，苏宁易购发布公告称，公司于 3 月 2 日收到深圳证券交易所下发的《关于对苏宁易购集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第 112 号）（以下简称 “关注函”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在 2021 年 3 月 5 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

苏宁易购表示，公司收到《关注函》后高度重视，相关方就《关注函》涉及的问题逐项落实并组织回复。

公告指出，截至目前，由于《关注函》部分问题涉及事项正在进一步确认，同时需中介机构出具核查意见，公司尚未完成《关注函》的全部回复工作。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司《关注函》将延期至 2021 年 3 月 12 日前对外公开披露。

IT之家了解到，深圳国际 2 月 28 日在港交所发布公告称，拟作价 148.17 亿元合计收购苏宁易购 23% 股份。

同日，苏宁易购公告称，公司引入深国际、鲲鹏资本战略投资。交易完成后，鲲鹏资本持股比例为 15%，深国际持股比例为 8%，而公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为 21.83% 仍为第一大股东。

此后，苏宁易购 3 月 2 日公告称，公司收中小板关注函，要求说明本次交易对手方深国际和鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体是否构成一致行动关系，如否，请提供证明材料。