雷军建议出台手机等设备适老标准，准备了三份提案

IT之家3月6日消息 根据央视新闻报道，今日全国人大代表雷军接受了央视采访。他表示我国的经济面临数字经济的潮流，过去 1 年疫情加速了数字经济的发展，视频会议、网课等应用十分深入。如何抓住这一浪潮，是目前需要考虑的问题。

IT之家了解到，雷军在本次人大会准备了三份提案，涉及信息技术和智能制造方面。

第一份建议：如何发展智能制造

当前全球产业链面临转型升级，我国应加大对于智能制造的重视、扶持力度，关注如何培养人才。在这个转型的关键时刻，中国的制造业怎么能在全球起到引领作用，出路在于智能制造。

第二份建议：智能设备适老标准

在 2020 年疫情期间，许多老人遇到了不会使用手机健康码的问题。随着数字支付的普及，一些老人也遇到了支付时的不便。雷军表示，怎么关注老年人等弱势群体是现阶段十分重要的。雷军还说：“老人视力不好，怎样设计界面保证字体足够大？怎么能把标准贯彻在所有智能设备上？”因此尽快出台完整的信息技术设备适老标准，针对老年人用手机的难点，是十分重要的。

第三份建议：疫情之后如何强化县级疫情防控信息平台建设

雷军在过去调研过程中，发现我国县级管理机构在统计数据、反馈疫情时遇到了很大的困难。这就需要建设高效易用的云平台，来帮助公共防疫部门进行调查和统计。