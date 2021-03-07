杨元庆两会建议：推进数据中心建设，以新IT赋能实体经济

IT之家3月7日消息 根据联想集团官方消息，3 月 6 日第十三届全国人大代表、联想集团董事长兼 CEO 杨元庆接受了采访。他认为，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动中国经济高质量发展是 “十四五”新发展阶段的主题。围绕 “十四五”时期如何以智能科技赋能中国实体经济发展、推动中国制造迈向 “中国智造”、以更高质量的内循环带动构建国内国际双循环新发展格局，杨元庆代表向十三届全国人大四次会议提交了多项建议。

杨元庆首先表示，一方面，在需求侧，“高质量”的内循环需要通过科技创新，满足不断增长的新消费需求，激活中国超大规模市场的潜力，以国内市场的增长确保发展，引领发展。疫情刺激了消费升级的新需求。居家办公、远程学习、在线游戏成为 “新常态”，带动了数字消费增长。这就要求科技企业必须通过更前沿的创新去满足消费者的需求。

杨元庆建议，应鼓励企业推出更符合老年人需求的智能终端产品。在智能应用的开发和公共服务方面，比如在线挂号、移动支付、扫码点餐、网约车出行等，也应当充分考虑老年人的实际需要和可操作性，不能 “一刀切”关闭人工服务，让老年人更好地成为数字经济的参与者和受益者，实现科技致善。

另一方面，杨元庆建议加快投资物联网、边缘计算 / 云计算、5G、大数据、人工智能等新基建及技术创新，打造新产品、新内容、新应用，满足消费升级和基础设施升级的新需求，甚至创造出新需求，推动内循环需求和供给的双升级。

杨元庆代表认为，过去 “中国制造”已经形成出色的成本和效率优势。进入 “十四五”高质量发展阶段，中国制造业还需要用智能化手段，实现提质增效，加快迈向中高端。

他认为，加快数字经济跟实体经济深度融合，推动中国制造实现产业升级，离不开 “新 IT”基础设施的支撑和赋能作用。“这里的IT不再是传统的 Information Technology（信息技术），而是 Intelligent Transformation（智能转型）。”他强调。

所谓 “新 IT”，就是基于 “端（智能物联网终端）—边（边缘计算）—云（云计算）—网（5G）—智（行业智能）”技术架构赋能各行各业，实现智能化变革所需要的技术、服务与解决方案。当 “端”采集和产生的海量数据，利用大数据工具进行存储和管理，通过 “边 - 云 - 网”提供的计算力，配合以人工智能的先进算法，对各行各业的机理加以学习、总结、提炼，就能让计算机对业务决策更精准、管理流程更高效，创新商业模式。

以 “新 IT”赋能实体经济，实现各行各业的智能化变革，不仅能够实现产业的提质增效，而且能让各行各业以更高质量的供给来促进消费、创造新需求，畅通国内大循环。只有把内循环的基础夯得更扎实，形成核心竞争力，中国企业才能更好地参与到国际循环中去。

IT之家了解到，杨元庆代表还提议推进数据中心等算力基础设施建设发展，他建议加强国家层面在算力基础设施建设的顶层设计和总体规划；倡导建设多元化、智能化、高效能的新型算力基础设施；推动制定以应用效能为导向的算力评价体系和评测标准，引导算力等新IT基础设施建设健康发展。

杨元庆代表还提出了推动职业教育创新融合发展的建议。他认为，应当通过大力弘扬工匠精神，拓宽职教学生就业渠道，适当放宽职业教育毕业生在就业环节中的限制性条件；制定兼具理论和实践教学能力的 “双师型”教师标准，提高教师福利待遇；激活企业参与职业教育的内生动力等，培养更多适应智能制造体系的专项人才。

“十四五”时期，我国提出碳达峰、碳中和的目标和意愿。杨元庆代表表示，通过对电子终端产品和信息通讯行业的碳中和路线的推进，可以引导和带动整个产业链，甚至上游原材料供应商的绿色改造和可持续性发展。

为此，杨元庆提出了关于提高企业碳中和治理能力的建议。

首先，应完善绿色低碳法规标准制定。加速在国内建立完善的碳信息平台，制定行业企业对应的标准；第二，鼓励企业制定长期低碳发展战略和碳中和路线图。通过顶层战略和路线图的推进，推动企业在既定时间表下，利用集约化发展、绿色技术研发等途径，完成减碳和碳中和的任务，从而支持实现行业和国家层面的碳中和目标；第三，利用大数据信息平台，推动行业企业绿色数据核查与评价；第四，加强源头治理，带动供应链低碳绿色发展。鼓励支持制造企业在产品服务的全生命周期内，实施绿色采购、推行生态设计、开发绿色产品、推进绿色生产、引导绿色消费，建立绿色供应链和绿色制造体系。行业重点龙头企业积极构建绿色供应链，主动发挥模范带头作用，带动产业链上下游企业开展节能环保改造，把绿色化融入工业发展进程，实现整个产业体系的绿色发展、循环发展和低碳发展。