Canalys：预计 2021 年全球 PC 市场出货量增长 8.4%

IT之家3月7日消息 市场研究机构 Canalys 近日发布了全球 PC 市场预测报告。报告显示，今年 Q1 电脑出货量的增长率同比将达到峰值，预计 2021 年全球 PC 出货量增长 8.4%，达到 4.968 亿台，笔记本、平板、台式机出货量均会增长。

报告显示，新冠疫情导致 2020 年 PC 市场出货量持续增长，但今年会有所缓和。受到供应链问题的影响，今年的电脑产量受到了限制，芯片缺货的问题难以在短时间内缓解。该机构预计 2021 年 Q1，PC 出货量同比增长 54%，Q2 同比增长 7%，Chromebook 将成为今年 PC 市场的亮点，预计 2021 Q1 会实现 30% 的增长。

IT之家获悉，报告中预测 2021 年桌面电脑出货量为 6710 万台，笔记本出货量 2.36 亿台，平板电脑出货量 1.74 亿台。预计 2022 年，全球 PC 市场出货量将突破 5 亿台的大关。

Canalys 研究总监 Rushabh Doshi 表示，继 2020 年的繁荣之后，PC 行业将在未来几年内持续增长，但由于供应链的不确定性，对 2021、2022 年的预测持保守态度。在芯片短缺的前提下，汽车、智能制造、和 IoT 物联网行业的芯片需求优先级高于 PC 行业，因此制造商面临的成本压力会加大。