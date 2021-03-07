国际空间站航天员 3 月 5 日完成太空行走，少一颗螺栓也能安装电池板支柱

IT之家3月7日消息 根据外媒 slashgear 消息，国际空间站 ISS 的航天员于 3 月 5 日完成了近期第二次太空行走，安装了一组支柱，准备在将来升级全新的太阳能电池板。

执行这两次太空行走的航天员为来自 NASA 的 Kate Rubins 以及来自日本 JAXA 的 Soichi Noguchi，他们这次任务共持续了 6 小时 56 分钟，两人远离 ISS 空间站的核心部位。

IT之家了解到，本次任务的目的是升级此前的 4B、2B 太阳能电池板，这些电池板于 2007 年由航天飞机送至国际空间站，此后一直运作。由于这些面板的发电效率不能满足需求，因此需要新的太阳能电池板。新型电池板的发电效率在 20%-30% 之间，将于不久之后由 SpaceX 龙飞船送至太空。

航天员 3 月 5 日的任务目的是安装用于支撑新型号太阳能电池板的支柱，但本次出仓任务遇到了困难。航天员需要小心地将系绳穿过复杂的支架结构，以避免缠结，名为 Victor Glover 的航天员也临时出仓进行了帮忙。安装三角形支柱需要四颗螺栓，但其中一颗螺栓安装不顺畅，因此航天员决定仅依靠三颗螺栓来固定支撑杆，依旧能满足要求。