数字货币浪潮滚滚而来，阿联酋宣布推出首个独立数字银行平台

北京时间 3 月 7 日下午消息，本周日，阿联酋首个独立数字银行平台正式上线，这家新银行希望成为中东、非洲和南亚地区的行业领导者。

总部位于迪拜的 YAP 本身没有银行牌照，但与 RAK 银行合作，后者会为 YAP 的用户提供国际银行账号，并用自己的银行牌照为他们的资金提供担保。

YAP 和其他没有实体分行的新银行一样，并不提供贷款和抵押贷款等传统银行服务，但提供支出和预算分析、点对点支付和汇款服务以及账单支付等业务

YAP 产品负责人卡特拉尔 - 纳达 · 哈桑（Katral-Nada Hassan）表示，YAP 正在与其他国家的银行合作，其中包括沙特、巴基斯坦和加纳的一些银行。

目前，数字银行领域的全球领导者，比如世界上增长最快的应用程序之一 Revolution，并没有在阿联酋开展业务。

近年来，阿联酋的一些银行纷纷推出了自己的数字银行产品，主要面向精通数字技术的年轻用户，如阿联酋国家银行（Emirates NBD）的 LIV 以及 Mashreq Bank 的 Mashreq Neo。

阿布扎比国有控股公司 ADQ 去年曾表示，计划利用该国最大的银行第一阿布扎比银行（First Abu Dhabi Bank，FAB）的银行牌照，成立一家尚未透露姓名的新银行。

YAP 首席执行官兼创始人 Marwan Hachem 表示：“金融科技革命已经在世界其他地区变得非常流行，我们看到了中东地区对这项服务的需求和缺口。”

Hassan 表示，对于寻求向阿联酋扩张的金融科技公司来说，存在一些挑战。

她补充说：“现在有很多金融科技公司正在考虑与银行合作，但这需要大量讨论、建立关系…… 这不是一件容易的事，而 YAP 的创始人与 RAK 银行已经建立了关系。”

Hassan 表示，YAP 目前处于种子融资阶段，由创始人、一家私人股本公司和私人投资者提供资金。她补充说，已经有 2 万多客户进行了预注册，账户将在未来几周内逐步上线。