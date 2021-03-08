Win10 KB4601319 更新后，部分用户文件历史记录备份功能失效

IT之家3月8日消息 微软于 2 月 10 日为 Win10 v2004、20H2 推送了 KB4601319 更新。新更新修复了 TCP/IP 栈的安全问题，以及针对鼠标、键盘等外设的安全修复。据外媒 WindowsLatests 消息，微软这次更新带来了一些 Bug。

首先有海外用户在论坛中反馈，“文件历史记录”功能出现了问题。该功能可自动将文件备份至移动存储、局域网硬盘等驱动器。这样原始文件丢失、受损或删除后，用户可以恢复。有用户表示，“本次更新还破坏了包括我在内的一部分用户的文件历史记录，这导致备份完全失败，卸载 KB4601319 更新后才恢复正常。”

此外，有用户还指出，“备份选项”按钮在屏幕上延迟出现，并且会提示 “您的数据尚未备份”错误。当用户点击 “立即备份”按钮，会直接显示 “取消”按钮，功能不可用。

IT之家获悉，有用户在更新后尝试完全重置文件历史记录功能，但删除配置文件、更改备份驱动器，问题依旧存在，只好卸载 KB4601319 更新来解决问题。

除了文件历史记录功能 Bug，微软工程师还确认本次更新可能导致网络摄像头出现问题，使得 Intel RealSense Camera 失效。

截至目前，遇到问题的用户只能通过卸载更新来修复 Bug，预计微软将在此后的更新中解决这些问题。