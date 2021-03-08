消息称贝索斯前妻再婚，嫁给顶级私立中学理科老师

3 月 8 日，据知情人士透露，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)前妻、小说家麦肯齐 · 斯科特 (Mackenzie Scott)已经再婚，嫁给了西雅图市私立学校理科教师丹 · 朱伊特 (Dan Juett)。

斯科特如今是世界上最富有的女性之一，她于 2019 年与结婚 25 年的贝索斯离婚。斯科特最近花了很多时间在慈善事业上，让女性领导的慈善机构、食品银行和黑人大学等机构受益。她在去年 12 月发文称，自离婚以来，她已经捐赠了超过 40 亿美元的财富。

美国当地时间周六，在 “捐赠誓言”(Giving Pledge)网站上的斯科特主页上，朱伊特也在斯科特的承诺上签了名。这些签署 “捐赠誓言”的亿万富翁，承诺将把大部分财富捐给慈善事业。

朱伊特在帖子中写道：“写一封信表示我计划在有生之年捐出自己的大部分财富，这不禁令人觉得有点儿奇怪，因为我从来没有拥有过那种让我觉得说这样的话会有特殊意义的庞大财富。”

贝索斯的亚马逊发言人在声明中说：“朱伊特是个很好的人，我为他们两个的结合感到高兴。”斯科特和朱伊特都还未就此置评。

斯科特和贝索斯都毕业于普林斯顿大学，他们是在纽约对冲基金工作时相识的。斯科特在 1994 年帮助贝索斯创办了亚马逊，并写了两本小说。她的亚马逊作者页面显示，现在她 “与四个孩子以及丈夫朱伊特住在西雅图”。

在 2019 年离婚以结束持续了 25 年的婚姻时，贝索斯已经成为 “世界首富”，他持有亚马逊 16% 以上的股份。作为离婚协议的一部分，斯科特获得了亚马逊 4% 的股份，不过贝索斯保留了这些股份的投票权。

在与贝索斯的离婚条款敲定后不久，斯科特于 2019 年 5 月签署了 “捐赠誓言”。这个活动是由微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）及其妻子梅琳达（Melinda）、“股神”沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）于 2010 年发起的，贝索斯尚未签署。

在新冠肺炎疫情期间，亚马逊的业务受到巨大提振，进而推高了其股价。《福布斯》和彭博社的财富排行榜显示，在与特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）较量了很久之后，贝索斯再次成为世界首富，净资产约为 1770 亿美元。斯科特以约 530 亿美元的身家在富豪排行榜上排名第 22 位。

据湖畔学校的网站介绍，朱伊特是该校的教师。他在自己的捐赠誓言信中说：“巧合的是，我娶了我所认识的最慷慨、最善良的人之一。我和她共同承诺，要把巨额财富传给别人，为他人服务。”

湖畔学校是西雅图的一所私立学校，为初中加高中，此前盖茨也在该校上学。