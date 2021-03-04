美议员致信贝索斯：质疑亚马逊用摄像头监控快递司机

3 月 4 日凌晨消息，据报道，3 月 3 日，美国国会 5 名参议员向亚马逊首席执行官贝索斯发出公开信，质疑该公司利用摄像头监控快递员司机的做法。

亚马逊近些年构建了庞大的自有物流和快递系统，旗下拥有庞大的快递员队伍（有的是第三方外包工）。根据媒体二月份的报道，亚马逊利用了监控摄像头以及来自软件公司 Netradyne 的人工智能技术，对快递员司机进行监控，目的是发现安全隐患。这一做法引发了争议，被指侵犯了快递员个人隐私，同时加大了对快递员工作的压力。

美国参议员们的这封公开信，强调了监控摄像头给快递员司机带来的各种隐忧。

这封公开信由马萨诸塞州参议员马基（Edward Markey）等五名议员签署。议员们在公开信中首先表扬了亚马逊的初衷，即利用摄像头增加快递员工作安全性，但随后指出了各种负面效果。

这封公开信写道：“虽然亚马逊希望利用 Driveri 摄像头改善道路安全，但是这样的监控实际上会给司机造成巨大压力，在路线上加速行驶，这会引发驾驶疲劳，安全性反而减弱。”

对于这封公开信，亚马逊方面尚未发表评论。

议员们要求贝索斯提供详细信息，即针对快递员司机的视频监控内容如何存储、访问和分享，另外有哪些第三方机构可以获取视频。

议员们还要求确认，亚马逊公司是否会利用这些监控视频进行对快递员司机的纪律考评，另外，并非亚马逊直接雇员的第三方外包快递员是否也遭到了摄像头监控。

在之前的媒体报道中，接受采访的亚马逊快递员表示，这些监控摄像头会增加工作压力，迫使提高驾驶速度。此外，由于时间要求太紧张，司机可能出现一些违规的行为举措，这些行动可能被摄像头记录，并遭到亚马逊的处罚。

据悉，在一个十小时的班次内，亚马逊快递员需要投递 400 多个商品包裹，有时候快递员会把包裹扔在消费者住所大门口，或是放在一个过于显眼的位置。

快递员司机表示，由于工作负担太重，有时候找不到卫生间，他们被迫在户外大小便。

据报道，亚马逊这一监控系统会针对司机驾驶行为做出自动警告，比如驾驶过程中分心，或是无视道路上的停车标志。另外，如果司机采取急刹车或者急拐弯，摄像头也会自动上传视频。

在一个说明监控系统的官方视频中，亚马逊介绍说，快递员司机在途中休息时可以关闭监控。另外，视频监控并不会对司机进行全程 “实时直播”，也不会对上班的司机实施隐私窥探。