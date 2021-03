北京时间 3 月 8 日早间消息,据报道,迪斯尼电影《寻龙传说》(Raya and the Last Dragon)上映,第一个周末北美票房收入约为 860 万美元,低于预期。

《寻龙传说》是一部动画片,它同时在电影院和迪斯尼 + 上映,在迪斯尼 + 流媒体平台观看要 30 美元,不过 6 月 4 日开始将向会员免费提供。Boxoffice Pro 原本估值《寻龙传说》的票房收入将会达到 1200 万美元,不料只有 860 万。

在全球范围内,《寻龙传说》的票房收入约为 2620 万美元,中国是第二大市场。但迪斯尼没有披露流媒体平台收入。

华纳兄弟电影《猫和老鼠》(Tom & Jerry)排在第二位,北美票房收入 660 万美元。这部电影除了在影院上映,也在 HBO Max 上映。

美国著名影院运营商 Cinemark Holdings 拒绝播放《寻龙传说》,因为它与迪斯尼无法就电影何时、以何种方式在流媒体平台上提供达成一致。

迪斯尼 CEO 鲍勃 · 伯克(Bob Chapek)上周在会议上表示,电影会以不同的方式上映,影院应该习惯这种新模式,因为客户越来越喜欢多种多样的选择。