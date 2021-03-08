消息称印度信实集团正在开发廉价安卓笔记本电脑：配骁龙 665，支持 4G 网络

IT之家 3 月 8 日消息 据 XDA 报道，印度信实集团正在和一家中国企业联合开发一款廉价安卓笔记本电脑，配备基于安卓 10 的 JioOS 系统，并且支持 4G 网络连接。

IT之家了解到，印度信实集团的掌控人穆克什 · 安巴尼是印度首富，也多次被一些媒体机构称为亚洲最富裕的男人，他因在印度平民窟附近修建 60 层别墅而闻名世界。印度信实集团旗下 Reliance Jio 移动网络运营商最近三年也增速惊人，依靠廉价智能手机和超低价的无限流量套餐在印度市场攻城略地，并且 Reliance Jio 声称已开发了自己的 4G 和 5G 网络设备，无需依赖设备商即可为客户提供服务。

2018 年初，高通技术公司产品管理高级主管米格尔（Miguel Nunes） 给《经济时报》透露说，高通正在与 Reliance Jio 进行合作谈判，二者将会合作推出具备 4G 网络连接的笔记本电脑。大约三年后，Jio 终于开发出了一款基于高通硬件的产品，但所使用的硬件和软件与最初设计的有很大不同。

这台设备可能被命名为 JioBook ，运行基于谷歌安卓 10 的操作系统 “ JioOS”。目前使用的是高通公司的骁龙 665(sm6125) ，这是 2019 年初发布的一款 11 纳米芯片组，芯片组内置 4G LTE 基带骁龙 X12。JioBook 可能会利用 Reliance Jio 庞大的 4G 网络基站，为这款笔记本的客户提供网络连接服务。

XDA 爆料称，为了开发该产品，Jio 正在与中国重庆蓝岸通讯技术有限公司 ( Bluebank Communication Technology )合作。蓝岸通信技术是一家软件工程公司，为第三方服务商开发移动设备和软件。在其网站上，重庆蓝岸自豪地提到了自己开发的运行 KaiOS (由信实集团开发的半智能操作系统）的产品，这里面包含了信实的 JioPhone 两代产品的图片。

XDA 称，有证据表明 JioBook 配备一个 1366 × 768 的分辨率显示屏，暂时还不知道实际显示屏的大小。重庆蓝岸已经测试了 JioBook 的几个迭代版本，包括一个配备 2GB 的 LPDDR4X 内存和 32GB 的 eMMC 存储的版本，以及后来的一个 4GB 的 LPDDR4X 内存和 64GB 的 eMMC 5.1 存储的版本。重庆蓝岸和 Reliance Jio 似乎正在从各种供应商那里采购低成本零部件，最引人注目的是三星的移动 DRAM 和 NAND 芯片组合，以及高通的骁龙 665。根据用于 PCB 的采购部件清单，这款笔记本电脑可能有一个 Mini HDMI 接口用于视频输出，支持 2.4 和 5 GHz 频率的无线网卡，蓝牙，一个三轴加速度表和一个高通音频芯片。

IT之家了解到，目前 JioBook 运行的是一个 Android 10 纯净版本，在发布之前，JioBook 的操作系统不太可能转换到 ARM 版本的 Windows 10。高通和微软只支持一小部分骁龙芯片组运行 Windows 10，但是骁龙 665 不在其中。JioBook 预装了大量的 Jio 应用程序，包括 JioStore、 JioMeet、 JioPages 和 Jio 的广告服务。有趣的是，还有一些来自微软的预装应用，包括 Microsoft team、 Edge 和 Office。不过，正式上市时是否还有这些预装软件就不得而知了。