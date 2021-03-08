蔡文胜回应美图 4000 万美元购买数字货币：长期发展区块链战略的价值储备

3 月 8 日消息，美图公司昨日发布公告称，于 2021 年 3 月 5 日在公开场交易中购买了 15,000 单位的以太币和 379.1214267 单位的比特币，这两种加密货币的总对价分别约为 2210 万美元和 1790 万美元。

随后，美图公司董事长蔡文胜在朋友圈发文称，“美图公司继续布局区块链，这次购买 ETH、BTC 数字货币作为长期发展区块链战略的价值储备。”

蔡文胜还称，“总要有人第一个吃螃蟹。这应该算香港上市公司第一家购买 BTC 数字货币吧，也算是全球第一家上市公司把 ETH 以太坊作为货币价值储备。”

美图公司在公告中称，这些购买是根据本公司董事会先前批准的一项加密货币投资计划进行的，据此本集团可以购买净额不超过 1 亿美元的加密货币，其资金来源为本公司现有的现金储备（但非公司首次公开发行所得的余下款项）。

美图董事会认为，董事会认为，加密货币具有足够的升值空间，并且在此时通过将其部分现金储备金分配到加密货币，可以用作资金管理中分散持有现金之风险（由于全球各国央行在资金管理方面大幅度增加货币供应量而产生的贬值压力）。更重要的是，董事会认为，这能向投资者和利益持份者表明本集团接受技术革新的抱负和决心，从而为进军区块链行业做好了准备。尽管区块链具有长期利好前景，但总体而言，短期内加密货币的价格仍然会有波幅，因此董事会目前决定投资以市值计最大的两种加密货币以太币和比特币，董事会相信这投资能最大化提高长远股东价值。