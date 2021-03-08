多名 NBA 球队老板成立区块链应用委员会：蔡崇信、马克 · 库班在内

3 月 8 日消息，据国外媒体报道，美国篮球联盟 (NBA)中一些最富有、最有权力的球队老板组成了一个委员会，探索区块链在 NBA 的使用情况。

委员会名叫区块链咨询小组委员会（Blockchain Advisory Subcommittee），成员包括 Mark Cuban、蔡崇信、Ted Leonsis、Steve Pagliuca、Vivek Ranadive 和 Ryan Sweeney。小组委员会的目标是 “探索将区块链整合到联盟业务中的办法。”

据悉，区块链在 NBA 中最常见的用例包括票务方面和收藏品。目前区块链票务已取得重大进展，特别是知名投资者 Mark cuban 已经公开表示，支持使用区块链，这使他的团队能够从二手销售和转卖中获得利润。同样，基于区块链的收藏品市场也异常火爆，Flow 区块链公司的 NBA Topshot（可交易高光项目）的销售额已经超过 25 亿美元。多名 NBA 球员也成为投资者。

然而，Cuban 在声明中表示，委员会的成立是专注于区块链技术的更广泛应用。

Cuban 过去曾贬低加密货币，但如今他已成为拥有许多 DeFi 协议代币的亿万富翁。最近他决定接受狗狗币作为独行侠队的门票和商品的加密货币，而这一举动也大获成功。另外，萨克拉门托国王队的老板 Vivek Ranadive 在 2013 年买下这支球队后，提出了一些以科技为中心的激进想法，在区块链方面，他也是第一个接受使用加密货币支付门票的老板，并在国王球馆中建立了一个挖矿设备。