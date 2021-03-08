中兴通讯王全：5G 消息具备三大特质，将成为 “超级服务入口”

3 月 8 日消息 日前举办的 2021 MWC 上海展，5G 消息成为一个重要的展示主题。不仅展馆专门搭建了 “5G 消息专区”，众多产业链企业受邀展示 5G 消息系统平台和应用开发产品，中兴通讯还联合 GSMA 举办了 “5G 消息高峰论坛”，与超过 300 位来自全球的政府、运营商、业内企业高管和专家学者分享 5G 消息的实践经验，探讨 5G 消息的应用前景。

自去年 4 月三大运营商联合发布《5G 消息白皮书》以来，产业界动作频频，5G 消息的热度持续不减。那么，通过本次 MWC 上海展，5G 消息传达出怎样的 “消息”？在展会期间，中兴通讯副总裁王全接受 C114 专访，进行了全面解读。

5G 消息的三大特质

一个新技术、新应用要推广开来，最关键的是对用户产生价值。传统短信之所以日渐式微，原因是功能过于单一，在移动互联网时代难以和微信等 APP 整体竞争。王全指出，全新的 5G 消息不仅是传统短信的升级，相比微信等 OTT，也有明显区别，一是加入了富媒体的形式，二是加入了互动性。

“第二点尤其重要。现在网上的短消息业务 94.5% 左右都已经是 A2P 消息，其特点是发出后，推送业务就结束了。但 5G 消息的交互性使得消息发出后，才是服务的开始。”王全指出，用户通过点击按钮或者回复消息，3 到 5 次即可以完成一次闭环业务。

基于这些差异，5G 消息具备服务用户的三大特质：

一是普惠。很多用户尤其是老年人并不善于安装相应的 App 或者关注公众号进行相应操作，他们习惯于使用短消息业务。5G 消息让用户通过简单的按钮即可完成业务，可帮助弥合数字鸿沟。

二是安全。5G 消息的网络架构，使得其两端接入都经过了运营商的实名认证体系校验，具有天然的安全性。消息内容的通道也是基于数字加密技术，通过 5G 消息，可以给广大用户提供最安全的消息平台服务。

三是便捷性。“5G 消息是在短消息界面中操作。例如行程码，现在需要登录应用才能扫码，而 5G 消息只需要发送健康码三个字到相应号码，或者点击一个按钮一键获取，十分便捷。”王全表示。

挑战也客观存在

5G 消息的特质，无疑将可以推动运营商的 “管道型”业务全面升级。王全指出，一方面 5G 消息相当于在原生手机终端上安装了一个超级流量入口的 APP，可以带来大量的业务流量和业务服务的入口。另一方面，5G 消息的交互性能够提升业务转化率，例如交通罚单，如果用户收到一条 5G 消息，一张违章照片旁边是一键缴费按钮，那么就能提升用户便利性和缴纳意愿。

“无论是在日本市场，还是在美国市场，我们看到多家运营商联合起来，共同发布跟推广 5G 消息之后，对于商业客户的转化率有一个质的提升。”GSMA 大中华区创新与生态合作总经理常洁表示，这些数字也意味着，2021 年中国的 5G 消息市场非常值得期待。

挑战也是客观存在的。建设产业链生态，需要各方的共同努力。其中在标准方面，中国通信标准化协会正在推进审批 5G 消息总体系统的标准和终端标准、测试标准，预计今年将扫清障碍。终端方面的挑战更大，中兴通讯始终在积极推动终端厂商加强和运营商在 5G 消息方面的合作，没有终端作为基础，5G 消息很难发展。

一方面，新上市的终端需要满足对 5G 消息的支持，另一方面，存量的终端规模也非常大。中兴通讯自身也是终端厂商，去年已有 5 款机型支持 5G 消息，今年新发布的机型也将全部支持 5G 消息。此外，其 5G 消息平台也针对存量终端提供了向下兼容的回落方案。

据 5G 消息高峰论坛上透露的数据，截止目前，主流手机厂商已发布超过 60 款支持 5G 消息的终端。整体来看，终端的支持还需要更加 “给力”，尽快覆盖到更多用户，有业内人士预计，今年 5G 消息将覆盖超 1 亿用户。

中兴通讯做了哪些事

中兴通讯是 5G 消息的重要支持者，作为系统厂商，是中国移动 5G 消息平台的最大供应商，成功中标中国移动 5G 消息项目四大区十七省份，份额接近 60%。作为终端厂商，中兴通讯对 5G 消息全力支持，为其它终端厂商做了表率。

王全透露，中兴通讯还致力于 5G 消息生态的建设。中兴通讯推出了 Openlab 2.0，融合培训与认证，发布了业界首个认证体系，助力 CSP 进军 5G 消息开发，首批 5 家 CSP 已经获得认证证书。“我们还与 CSP 合作，拓展一些行业龙头，打造 5G 消息行业应用的样板，形成示范效应。”

此外，中兴通讯宣布了 5G 消息全球合作计划，并推出 “0 CAPEX Trial”行动，将为全球运营商提供基于公有云的 “0 CAPEX”5G 消息试用，邀请全球产业链合作伙伴共同建立 5G 消息生态，促进 5G 消息业务繁荣。“我们呼吁更多运营商和 CSP 加入计划，一起做大 5G 消息市场。”王全表示。