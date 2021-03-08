寓教于乐，乐中多收获：天猫精灵三件套体验

提到天猫精灵，大家都不会陌生，在去年的双 11 中，天猫精灵进入了 100 款首发智能新品，而在天猫全平台上，已有 1000 多个品牌、近 5000 款智能产品内置或支持天猫精灵连接。根据 IDC 发布《IDC 中国智能音箱设备市场月度跟踪报告》显示，2020 年智能音箱市场销量 3,676 万台，其中天猫精灵销量位居第一。

毫不夸张的说，如今的天猫精灵 AI 助手已经走进了千家万户，不再局限于智能音箱设备，汽车、小家电甚至是点读笔等智能硬件中，都有了天猫精灵的影子。

左上：汉印家用小型作业打印机

右上：天猫精灵 CC10

右下：趣威原版点读中英双语词典 3000 词 AI 智能点读机

进入三月，全国各地中小学也基本都进入了 “开学季”，中小学生家长也为了孩子开始血拼学习用品。据网上公开的一份天猫平台数据显示，“文具、书包、教辅书”的老三样已过时，点读笔、学习机、智能作业灯则是今年开学季最受 10 后欢迎的 “智能新三样”，在天猫的下单成交量遥遥领先。

本篇文章介绍的汉印家用小型作业打印机、趣威原版点读中英双语词典 3000 词 AI 智能点读机就是内置天猫精灵 AI 助手的产品，得益于天猫精灵的加入，它们的使用变得更加智能和方便，下面通过IT之家的文章，一起来更深入的了解天猫精灵都有哪些魔力吧！

汉印家用小型作业打印机

和复印店里的打印机不同，汉印家用小型作业打印机更多的是针对家庭学习应用场景。

近两年来，教育行业开始了数字化改造，线上教育的渗透率开始逐步上升，不少中小学生们都开始选择了线上教育，上网课用平板写网课作业也成为了趋势。好记性不如烂笔头，如果将网课作业通过打印机打印出来，孩子通过纸笔的练习，会加强巩固所学的知识点，也很容易让孩子在写作业的过程中获得成就感，让学习变成一件愉悦的事情。

有了汉印家用小型作业打印机，就可以将课外作业打印出来，无墨化的设计免去了墨水、碳带、碳粉和墨盒，简单易用，维护成本更低。此外，汉印家用小型作业打印机还内置了免费题库，小初高题库、律法合同文件通通都有，一步到位，家长用起来更省心。

打印机大家都不陌生，但是支持语音助手会说话的打印机，你见过吗？汉印家用小型作业打印机就是这么一款产品。

汉印家用小型作业打印机还有一项重要功能——内置天猫精灵功能，拥有汉印家用小型作业打印机，相当于拥有了一台智能音箱和打印机，孩子在日常学习生活中，可以随时通过语音的方式和汉印家用小型作业打印机内置的天猫精灵进行对话交流，比如询问天气、讲故事、听歌、定闹钟等等，天猫精灵都可以快速回答。

家长也可以通过语音的方式控制天猫精灵打印作业，操作也非常简单，在手机端将不同的作业上传到 “作业盒子”的相关科目里后，对着汉印家用小型作业打印机说 “打印英语 / 数学 / 语文等作业”，汉印家用小型作业打印机就会打印出相关科目的作业，省心且方便。

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更重要的是，汉印家用小型作业打印机还支持通过天猫精灵实现对智能家居的控制，比如当年你家里还有扫地机器人等设备时，对着汉印家用小型作业打印机说 “扫地”，此时绑定在 “天猫精灵”App 上的扫地机器人就开始工作。

简单来说，当你拥有了汉印家用小型作业打印机之后，相当于你拥有了一台打印机、一台天猫精灵智能音箱、一个智能家居控制台。

趣威 AI 点读机

这是一款能点读绘本的 AI 智能点读机，其内置的 AI 资源绘本早教内容丰富，资源库里面有精选 2000 + 绘本，趣威品牌皆可点读。

当然，最重要的是它支持 AI 语音互动功能，这意味着这款产品不仅仅是一台点读机，它也成为了一台可以随时随地和孩子对话的智能 AI。

比如在IT之家体验中，当遇到不懂的词汇，或者是成语，都可以以语音的方式和 AI 智能点读机进行互动，内置的天猫精灵凭借着出色的语音交互和 AI 能力，轻松解答孩子的难题。

视频演示：

天猫精灵 CC10

提到线上教育、网课等关键词，就少不了天猫精灵 CC10 这样的产品。天猫精灵 CC10 不仅仅是一台个性化生活娱乐助手，它也是一台拥有海量知识储备的线上教育利器，其拥有智慧课堂，免费育儿、早教内容，覆盖课程教学、兴趣培养、科学奥秘、人文历史等等领域的知识内容，让孩子实现德智体美的全面发展。

针对中小学生，天猫精灵 CC10 还内置了人民教育出版社正版教材，拥有超过 3000 位名师的讲课视频，拥有名师讲解，课前预习课后复习，轻松掌握课程内容赢在起跑线。

天猫精灵 CC10 也是儿童学习生活中的好老师，天猫精灵 CC10 内置了儿童模式，该模式下，设备会自动切换至护眼模式，根据儿童的年级，主页会推荐相应的内容，比如IT之家这里选择的是 “二年级”，主界面就推荐了儿歌世界、宝宝学说、宝宝品格等应用。

在 “应用”里，还内置了诸如看动画、大明星、爱学习、听故事、儿歌多多、口袋故事、宝宝巴士、宝宝游乐园等等应用。孩子们在使用时也会有时间限制，在设定好使用时间之后，天猫精灵会按时提醒孩子们要保护眼睛注意劳逸结合，非常贴心。

CC10 支持通话功能，因为摄像头的加入，CC10 还额外支持视频通话，比如在假期中，可以和同学朋友的天猫精灵进行视频聊天。学习过程中，遇到不懂的难题，孩子也可以通过 CC10 与老师手机进行通话。此外，开通 PSTN 通话技术后，每个天猫精灵 CC 都可以申请一个 170 号码，可以实现天猫精灵与手机、固话等普通电话之间的相互拨叫。

天猫精灵 CC10 了成长日历和家长中心功能，前者可以记录孩子的每一次学习记录，每次学习完之后都会获得相应的成就，让学习变成 “升级打怪”的过程，激发孩子学习动力。在家长中心里，家长可以管理设置孩子的学习内容，帮助孩子养成良好学习习惯。

天猫精灵 CC10 前置摄像头不只是用来视频通话这么简单，它还有另外一个作用——“点读智慧眼”，可以实现儿童实体绘本的同步朗读功能，再比如在孩子学习时，监测到孩子坐姿不端或打瞌睡，并发出提醒，直到改正。

小结：

伴随着天猫精灵在教育、健康、智能家居、生活服务等领域的 AI 能力扩展，天猫精灵的应用场景和人群将人群将进一步扩张，无论是学生还是家长，都将享受天猫精灵技术升级所带来的科技福利，智慧生活也会愈加丰富和多彩。