诺基亚两年裁员 11044 人，中国幅度最大达 3500 人

与瑞典竞争对手爱立信不同，诺基亚没有透露其季度财务报表中有多少员工。在过去的一年里，这掩盖了诺基亚削减每年 5 亿欧元 (5.97 亿美元)开支的全部人力成本。但最近诺基亚发布最新年度报告中，可以看到，在 2019 年有近 5000 个工作岗位减少，去年有超过 6000 个工作岗位消失。

报告显示，诺基亚净裁员达到 11044 人，使得诺基亚在 2020 年的平均员工人数为 92039 人，这意味着员工总数在短短两年内下降了 11%。从区域分析显示，世界各地的就业数字都出现了下降，但中国的降幅最大。去年，中国员工人数下降了 12%，降至 13749 人，自 2018 年以来减少了近 3500 人。

▲ 诺基亚 CEO Pekka Lundmark

诺基亚在美洲的员工数量也大幅减少，2020 年减少了 9%，自 2018 年以来减少了 2800 多个职位。

诺基亚在该报告中没有提及削减开支的内容。“近年来，随着我们为响应业务目标和活动而对战略进行了调整，我们的员工队伍出现了波动。”这是该公司唯一的真实声明。

对投资者来说，好消息是诺基亚的营业利润率在 2020 年几乎翻了一番，达到 4%，尽管销售额下降了 6%，达到 219 亿欧元 (合 261 亿美元)左右。两年前，诺基亚的运营亏损为 5,900 万欧元 (7,000 万美元)。到 2020 年，它至少实现了 8.85 亿欧元 (合 11 亿美元)的利润。

但这对股东来说还不够好，尤其是在过去三年净损失总计超过 30 亿欧元 (36 亿美元)的情况下。经过自身的削减计划和出售部分资产，爱立信去年的营业利润率达到 12%，高于 2019 年的 4.6%。华为尚未公布自己的账目，2019 年的利润率为 9.1%。由于表现不佳，诺基亚今年的目标是 7% 至 10%。

最令人担忧的是，诺基亚上次的节约计划导致了研发支出的大幅下降。在 2019 年投入约 45 亿欧元 (54 亿美元)用于研发后，诺基亚去年削减了近 4.5 亿欧元 (5.4 亿美元)的预算。投资从 2018 年的近 48 亿欧元 (合 57 亿美元)下降。在 5G 市场出现失误后，股东们担心会失去竞争力。当爱立信专注于移动业务去年增长了 2%，达到 47 亿美元 (56 亿美元)时，缩减的预算效果看起来并不好，毕竟，移动业务是诺基亚近一半销售额的来源。

新上任公司 CEO Pekka Lundmark 承诺，无论付出多大代价，都要复兴手机业务。今年 2 月，在与记者的电话会议上，他表达了 “愿意牺牲利润率来增加研发投资”的意愿。他决定将移动接入业务放在一个单独的业务部门，这将提高透明度，并帮助投资者更好地评估其业绩。

种种迹象表明，在 Pekka Lundmark 的领导下，诺基亚将进一步削减开支。他已经将诺基亚臃肿的全球领导团队从 17 名精简至 11 名。重组计划意味着，1.4 万名员工将从公司职能部门转移到移动、网络基础设施、云服务和许可 (诺基亚技术)等新业务集团。加上今年的盈利目标，这似乎必然意味着裁员。

预计在本月晚些时候的诺基亚资本市场日 (capital markets day)上，Lundmark 成本目标将得到更新。“新的运营模式是寻找成本效率的大好机会，”他在 2 月份对 Light Reading 表示。“目标之一是找到我们可以提高成本效率的地方。”挑战将是在不损害竞争力的情况下进行削减。