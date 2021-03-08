搭载哈苏手机影像：一加 9/Pro 系列首发自由曲面镜片，亿元打造索尼 IMX789 传感器

IT之家 3 月 8 日消息 一加今天宣布，一加联合哈苏打造的 OnePlus 9 系列将于美国东部时间 3 月 23 日正式发布，该机将首发哈苏手机影像系统。此外，官方也公布了该机的定妆照，一加 9 Pro 背部将拥有极其醒目的哈苏标识。

此外，一加今日召开了一加影像交流会，宣布一加将与哈苏达成为期三年的合作，今年将成为 “一加影像年”。

官方宣布，由一加、哈苏联合打造的「哈苏自然色彩优化」，使得每一张照片都能拥有自然舒适的色彩表现。除了一加影像实验室和哈苏相机团队展开的联合调试，还与三位世界顶级的哈苏大使合作，通过实拍现实复杂场景，进一步调试优化了这套严苛标准。极致的色彩大片，从此一拍即得。

一加推出强大的「哈苏专业模式」，为专业用户打造，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过「峰值对焦功能」快速精确对焦，并能拍摄具有 12 位色彩深度的 RAW 格式照片，捕捉高达 687 亿种颜色，是常见的 10 位色彩深度的 64 倍，带来了巨大的后期处理空间，照片色彩过渡更加细腻平滑。

IT之家获悉，一加影像创新团队带来了「140 度超宽幅矩阵相机」技术，它的摄像头结构由两颗广角摄像头和三棱镜构成。两枚摄像头经过高度一致的同步拍摄及实时消除拼接效果技术，生成一张视野高达 140 度、几乎没有畸变的超宽幅全景照片。这一切只需用户轻按快门即可实现。

一加手机支持人眼仿生对焦。这项科幻般的技术，灵感来源于人眼。可以将自动对焦响应速度缩短到 1 毫秒，比传统相机快 5-10 倍。最近对焦距离缩短到 15 厘米，抖动时也能极速近距离对焦。且能有效减少内部空间占用，缩小前置摄像头开孔。得益于此项技术，前置摄像头将能几乎同时分别拍摄人像和背景，并合成全焦照片。

超广角能拍摄广阔视野的照片，但容易产生畸变现象，例如建筑物的线条会变得弯曲。相比非球面镜片高达 10%-20% 的畸变率，一加手机称，通过「自由曲面」技术，将其降低至近乎忽略不计的 1% 左右，几乎消除超广角的畸变现象。

一加亿元打造 IMX789 传感器。这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验。更大的传感器面积，无论拍照拍视频，都能获得更大的进光量，画质更出色。以及 DOL- HDR 技术带来更纯净画质表现，逆光场景细节更自然丰富。