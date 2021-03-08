抖音数据报告：平均每天 31.8 万女性发布自拍视频又删除，各年代女性中意的神曲不一样

3月8日消息 ，抖音今日发布《2021 抖音女性数据报告》，报告显示，过去一年，抖音女性用户发布了 2135 万条恋爱视频，也有 5306 万条视频记录了她们努力工作的瞬间，直接从平台直接获得收入的女性达 1320 万人。

有趣的是，抖音女性用户共搜索了 7367 万次挖掘机相关内容，其中 2943 万次是搜索儿童挖掘机玩具，其他搜索主要为大型挖掘机挖土视频。平均每天有 31.8 万女性发布了自拍视频，又默默删除。201 万女性用户发布健身视频，跑步、举铁、打拳等都是她们喜欢的运动。

不同年龄的女性偏好也各有差异。比如从女性用户爱用的背景音乐看，00 后、90 后喜欢《你笑起来真好看》、《无敌小可爱》都是偏可爱类型的歌曲，80 后喜欢以《少年》回忆往昔。而 70 后最爱的《花开的时候你就来看我》和 60 后喜欢的《酒醉的蝴蝶》无论从旋律还是歌词，都有较浓的时代特征。

24-30 岁之间的女性搜索了更多结婚和离婚内容，31 岁是她们晒娃的高峰期，其次是 26 岁。31 岁 - 40 岁的女性最喜欢搜索 “拒签吧我的姐姐”，这是抖音上的一个热门话题，意在鼓励女性撕掉诸多偏见标签，比如大龄剩女、身材走样、容貌危机等形容词。41 岁 - 50 岁的女性最喜欢搜索 “没有撤退可言”，同样来自抖音热门话题，超过 90 亿次的话题，记录了很多医护、部队一线人员随时准备应对突发状况的瞬间。51 岁以上女性搜索最多的前五名都是表情包 “[赞]”。

报告还披露了一部分抖音女性用户相关的电商数据。按购买力排名，最爱买买买的女性分别来自广东、江苏、浙江、山东、河南。另外抖音女性购物优先级排序也打破了常规，分别为自己、孩子、老公 / 男朋友和宠物。这意味着在抖音女性的购物车里，男朋友或老公的地位终于超过宠物。