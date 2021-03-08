台积电 2020 年财报详解：美国仍是最大市场，今年营收有望再创新高

3 月 8 日报道，全球最大芯片代工商台积电公布 2020 年财报数据，其中透露了许多关键信息：

两大客户：分别贡献台积电 25% 和 12% 的全年营收，被推测是苹果和华为。 订单组合：手机是最大营收来源，智能手机、数据中心、物联网与消费电子业务均增长，唯汽车电子业务下滑。 客户分布：美国为台积电最大市场，占比达 61.07%；中国大陆市场排名第二，占台积电全年总营收的 17.45%；中国台湾市场排第三，占比为 9.63%，该地区增幅最大，同比增长 53.2%。

另据台媒最新报道，搭载于苹果 iPhone 13 的 A15 芯片，预计将提前至今年 6 月量产。

苹果第二季度对台积电 5nm 晶圆代工订单预计较上一季度减少约 10%，可能会造成台积电 5nm 产能利用率降至 90%以下。

为了扩充产能，台积电南科厂区正在兴建新厂，2021 年计划新招募 9000 人。

一、苹果贡献台积电 2020 年总收入的 25%

2020 年，台积电公布的合并销售额为 1.339 万亿新台币（折合 474.4 亿美元、3097.8 亿人民币），为该公司的历史新高，较上年同期增长 25.17%，原因是全球对智能手机、高性能计算设备和物联网的需求强劲。

根据台积电提供的财务数据，2020 年，台积电从其最大客户处获得 3367.8 亿新台币（119.4 亿美元）的合并销售额，增幅达 36.22%，销售占比从 2019 年的 23% 增至 25%。该客户被认为是苹果。

其第二大客户在 2020 年的合并销售额为 1673.9 亿新台币，同比增长 9.49%，但营收占比自 2019 年的 14% 降至 12%。该客户被认为是华为。

随着中美紧张关系加剧，美国对华为施加制裁，自 2020 年 9 月 15 日起生效，因此台积电自 9 月 14 日起已停止向华为发货。不过台积电表示，华为留出的空白已被其他客户迅速填补。

二、智能手机贡献最多营收，汽车电子逆势衰退

从细分市场分布来看，智能手机是贡献 2020 年台积电营收最多的产品类别，较 2019 年增长 23%。

数据中心（高效能运算）订单年增 39%，是需求成长最强劲的类别。

物联网营收年增率 28%，首次营收贡献跨过千亿新台币大关。

▲ 从细分市场看 2020 年台积电营收分布

车用电子受客户保守下单影响，2020 年逆势衰退 7.4%，这可能体现了今年的车用半导体缺货效应的成因。

在 2020 年月中旬举行的投资者会议上，台积电称在 5G 智能手机等流行应用的支持下，预计以美元计算，销售额将比一年前增长约 15%，到 2021 年再创历史新高。

三、7nm 营收贡献超 1/3，10nm 贡献最少

2020 年台积电营收贡献最高的制程节点是 7nm 制程，占比高达 33.5%。

第二大营收贡献制程是 16nm，占比达 16.80%，28nm 制程贡献占比也超过 10%。

40/45nm 成熟制程营收占比达 8.76%，贡献了超千亿新台币的营收。

相比之下，10nm 业务贡献最少，仅占台积电 2020 年营收的 0.29%。

▲ 从制程节点看 2020 年台积电营收分布

四、美国仍是最大营收来源，占比超 3/5

从客户地域分布来看，美国仍是台积电最大营收来源，营收贡献达 8179.1 亿新台币，同比增长 28.86%，占台积电总销售额的 61.07%。

中国大陆是台积电第二大营收地区，但受华为被美国贸易制裁影响，该地区业绩仅增长 12.34%，销售额为 2337.8 亿新台币，占比为 17.45%。

紧随其后的是中国台湾市场，受台湾 IC 设计客户订单大增影响，台积电在台湾地区市场业绩增长 53%，是 2020 年台积电业绩涨幅最高的市场，该地区贡献销售额为 1290.8 亿新台币，占台积电全年总销售额的 9.63%。

台积电称，2021 年销售增长可能会超过全球纯晶圆代工业务 10%的预期增长，以及全球半导体行业（不包括存储芯片供应商）8%的增长。

五、苹果 Q2 对台积电订单或减少 10%

苹果供应链于每年中国农历春节后都会传出砍单或减少下单消息，今年也不例外，这些订单调整都可视为季节性调整。

据最近市场消息，苹果已开始下调 iPhone 12 系列手机的零组件采购量，降低 5nm A14 芯片的晶圆代工订单，首款 Apple Silicon 的 5nm M1 处理器晶圆代工订单同步下滑。

苹果预期第三季度下旬推出新款 iPhone 13 智能手机，虽然相较 iPhone 12 升级规格并没有大改版，但业界看好全球 5G 基础建设更为完整情况下，今年 iPhone 13 预计出货量将上看 1 亿部，较 iPhone 12 去年同期表现增加超过 15%。

台媒报道称，iPhone 13 搭载的 A15 芯片采用台积电加强版 5nm 制程，在考量下半年晶圆代工产能恐严重供不应求情况下，今年预计将提前至 6 月量产。

整体来看，苹果第二季度对台积电 5nm 晶圆代工订单约较上一季度减少 10%，可能会造成台积电 5nm 产能利用率降至 90%以下。

▲ 苹果 5nm 处理器制程概况（来源：台湾工商时报）

六、台积电 Q3 旺季值得期待

据悉表示，台积电第二季度 7nm 以下成熟制程产能利用率维持满载，5nm 虽因苹果订单季节性调整导致产能利用率降低，但按照过去的经验，台积电会提前替客户在淡季期间预先投片，以防下半年旺季期间产能不足。

而今年苹果 A15 提前至 6 月量产，包括高通、联发科、超微等 5nm 订单下半年开始投片，预估台积电第二季度淡季营收表现有望与第一季度持平，下半年将逐季创历史新高，第三季度旺季效应仍值得期待。

此外，苹果将推出搭载第二款 Apple Silicon M1X 处理器的 14 英寸及 16 英寸 MacBook Pro，采用台积电 5nm 制程，今年底前预期会再推出核心数更高且运算时脉更快的 M2 芯片，并搭配在新一代 MacBook 产品线中。

虽然近期 M1 处理器晶圆代工订单开始减少，M2 处理器晶圆代工订单延续，但 M1X 处理器 5nm 订单已开始拉高投片量。

结语：台积电有望再冲新高峰

2020 年，台积电营收冲上 1.3 万亿新台币，股价达到 679 新台币，均为历史高点。

据半导体市研机构 IC Insights 最新报告，2020 年台积电每片晶圆均价达到 1634 美元，超过同期格芯、中芯国际晶圆均价的两倍，创下历史新高。

▲ 2014～2020 年 4 家纯晶圆代工厂每片晶圆营收均价变化

研究机构集邦咨询预估 2021 年 Q1 全球晶圆代工市场需求旺盛，第一季度营收将年增 20%，其中台积电有望年增 25%，三星预计增长 11%，联电预计增长 14%。

值得注意的是，如果将产能调配给车用半导体从业者，加速生产车用芯片，可能会间接影响消费电子及工业用芯片供货延迟。

与此同时，猛追台积电的三星电子，今年持续增加资本支出，其 5nm、7nm 制程业务均有望在今年持续成长。

而中芯国际因受美国贸易制裁，只能发展 14nm 以上的成熟制程业务，预估营收年增率 17%。

接下来，台积电能否继续创下新高峰，我们拭目以待。