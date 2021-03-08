高通准 CEO 自称彻夜难眠：芯片短缺、英伟达收购 Arm 都是坑

3 月 8 日消息，上周五，科技媒体 CNET 采访了手机芯片巨头高通的准 CEO Cristiano Amon。Cristiano Amon 称，芯片短缺暴露出来的供应链问题使他彻夜难眠。

Cristiano Amon 在采访中告诉记者，高通接下来的主要任务将是占领新兴的 5G 市场。同时，他也提到，英伟达对 Arm 的收购将破坏行业内的良性竞争。

一、供应不足，芯片短缺或将持续到 2021 年底

目前，汽车行业最火新闻不是特斯拉 CEO 马斯克的最新言论，也不是哪款新的电动汽车发布，而是全球芯片短缺下的汽车厂商减产阴影。而且芯片短缺问题逐步加剧，也波及到除汽车以外的其他领域。

福特、通用汽车、丰田等汽车厂商都因此而削减汽车产能；索尼和微软的游戏机遭遇连锁反应而减产；显卡更是一卡难求，成为了最火的理财产品；高通这家最大的移动芯片厂商也同样不好过。

Cristiano Amon 称，半导体行业这次暴露出来的供应链问题使他压力很大。

他认为，这次芯片短缺的主要原因是对高科技产品的需求突然上升，但供应链并没有跟着一起增长，而且他预计这次的芯片短缺将会持续到 2021 年下半年。

▲ Cristiano Amon

Cristiano Amon 将芯片需求的增长称为 “V 型复苏”。

去年新冠肺炎疫情严重时，人们停留在家中、工厂关闭、芯片订单减少。但是很快，随着汽车市场回暖、远程办公成为常态、各家手机厂商抢夺华为留下的市场空白等事件发生，芯片需求快速回升，而供应链根本没有做好准备。

尽管之前美国政府称，将在未来 100 天内审查包括半导体等关键产品的供应链安全，并拨款 370 亿美元促进美国芯片制造。但是问题在于，而建设一座新的晶圆厂需要数十亿美元，以及 12 到 18 个月的时间。

而高通等大多数芯片公司并没有自己的晶圆厂，它们都自己设计芯片然后转交给台积电和三星代工，这使得芯片供应来源比较单一。

Cristiano Amon 对此称：“我们（高通）非常擅长设计芯片，也擅长进行技术创新，但芯片制造是一个完全不同的领域。”

Cristiano Amon 强调，虽然当前的产能不足很难缓解，但是在 2021 年年底这种情况将会有所好转，而这次的芯片危机将会提醒各家公司建立一个更为健康的供应链。

二、高通为 5G 战略砸钱 14 亿美元收购 Nucia

高通公司 1 月 5 日宣布 Cristiano Amon 成为公司下一任 CEO 时，包括 Cristiano Amon 自己在内的许多人都感到十分惊讶。

现任 CEO Steve Mollenkopf 只比 Cristiano Amon 大两岁，并且在任上解决了与苹果的许可纠纷、反托拉斯调查以及 Broadcom 的恶意收购企图等问题。

Cristiano Amon 也只是高通董事会一致批准的前一天才得知他的晋升。

采访中，Cristiano Amon 如此描述他接任后的公司方向：“5G 将成为（高通）第一、第二和第三的优先事项！因为 5G 是我们公司历史上最大的机遇之一。”

随着 5G 和移动芯片的普及，消费者和企业对延长电池寿命等芯片性能要求越来越高。芯片设计逐渐成为了焦点，苹果还设计了自己的基于 Arm 架构的处理器内核，从而提升了 Mac Pro 的市场表现。

市场研究公司 Creative Strategies 的分析师 Carolina Milanesi 称，高通现有的芯片解决方案还远远不够满足市场需求。

Cristiano Amon 此前作为高通的总裁，曾以 14 亿美元收购了由前苹果高管建立的芯片初创公司 Nucia。

高通计划在智能手机芯片、笔记本电脑处理器和汽车部件等各种产品中使用 Nuvia 的 CPU，这将提升使用高通芯片产品的性能，为高通招揽更多客户。

Carolina Milanesi 认为，如果高通对自己和 Nuvia 的芯片进行纵向整合，它们将在市场中有更好的表现。不过截至目前，Nuvia 仍未生产可用的 CPU。

Cristiano Amon 称，如果高通对 Nuvia 的收购完成，高通将会发布公告。而且他认为，未来的各种计算都将基于移动芯片组，从汽车到机器人都将使用移动芯片，所以高通需要使其芯片功能更加强大，并迎合客户的需求。

但是当前英伟达对芯片 IP 巨头 Arm 的收购，则可能损害高通的利益。

三、高通不满英伟达 Arm 收购案

高通和 Nuvia 都使用了 Arm 架构，虽然高通获得了 Arm 和 Nuvia 内核的使用许可，减轻了对 Arm 架构的依赖，但是对于高通来说，英伟达对 Arm 的收购仍然不是一个好消息。

Cristiano Amon 在采访中说道，Arm 的优势在于它的独立性。如果 Arm 被收购，其架构将不在高通的下一代芯片蓝图中，高通会制定新备用计划进行过渡。

英伟达在 2020 年 9 月份竞购 Arm 时称，希望将英伟达的 AI 技术与 Arm 的完整生态体系结合起来，为客户提供最佳的技术服务。同时英伟达将为 Arm 的所有客户提供新技术，帮助 Arm 生态系统在 AI 时代继续发展，在与英特尔 X86 架构的竞争中取得优势，而不是只有高通等少数巨头公司才能使用 Arm 的新技术。

Cristiano Amon 并不同意英伟达的说法，他认为 Arm 已经在和英特尔 X86 的竞争中取得了优势。比如，经过测试，苹果基于 Arm M1 处理器的 Mac Pro 比英特尔架构的 Mac Pro 更加优秀。

他认为，之所以 Arm 架构生态蓬勃发展，并且维持了当前的这种良性竞争，就是因为 Arm 是一家独立公司，英伟达的这一收购或将破坏当前的行业平衡。

结语：高通剑指 5G 市场，逐渐升级芯片设计军备

Cristiano Amon 之前作为高通总裁，本身就是高通 5G 业务的领袖之一。高通在这样一个芯片短缺、英伟达收购 Arm 的时间节点上换帅，可能看中了 Cristiano Amon 对 5G 技术的判断和经验，想要在 5G 市场上更进一步。

Cristiano Amon 接受采访时也称，高通下一步将重点关注 5G 领域。在收购了 Nuvia 后，高通的芯片设计实力将进一步加强，未来 5G 时代的竞争或许将更加强烈。