扎克伯格：AR 将带来远程现身应用，不出家门跑到朋友家聊天

北京时间 3 月 9 日消息，据报道，全世界几乎所有的科技巨头都将增强现实（AR）作为下一个重要的个人计算技术和平台，Facebook 掌门人扎克伯格也是增强现实的力挺人士。3 月 8 日，扎克伯格再一次给出了增强现实的未来应用前景，比如到 2030 年，人们可以使用先进的智能眼镜，让自己出现在其他人的家中，就好像身在现场一样和亲朋好友交流，换言之，这种面对面的交流能够用基于增强显示设备的数字技术所取代。

气候问题

当天在接受美国一家科技媒体采访时，扎克伯格表示，增强显示设备的一个重要价值是减少商务出差或是娱乐方面的外出时间，这还能够减少二氧化碳排放，帮助应对全球气候暖化问题。

扎克伯格介绍说，当然，未来社会还会有汽车或者飞机等交通工具，但是如果人们更多用智能设备实现 “远程现身”，那么这不仅仅可以减少通勤时间，整体上也有利于整个社会或地球。

和虚拟现实不同的是，增强现实主要是在真实世界的画面上叠加计算机虚拟信息或图片。包括微软、苹果、谷歌、Facebook 等科技公司已经布局了增强现实。这些公司正在进行激烈竞争，以便能够主导智能手机和触摸屏应用之后的另外一个个人计算新时代。

未来场景

扎克伯格本人一直看好增强现实技术，外界也颇为关注他在增强现实未来应用方面上的表态。他过去提到了增强现实在企业和消费者领域的应用，而且更加强调一个应用场景，即利用增强显示设备实现虚拟的人际交流或社交。

扎克伯格周一介绍说，未来的增强现实设备外观上和普通眼镜一样，内置了电脑，可以在透明镜片上显示数字内容。

他介绍了各种使用场景，比如通过智能眼镜和亲朋好友视频通话，只需要用手指操控一下，用户即可远程现身，坐到了亲朋好友家里的沙发上，和他们聊天，这种感觉就好像大家真的是在一起。

扎克伯格介绍，基于增强现实的远程现身，一个重要优势是减少旅行或者通勤时间。最终，增强现实可以让公司的员工在更广阔范围内居住，比如选择一个房价更便宜的地区，他们可以利用远程现身技术来公司上班。

他表示，利用远程现身技术，人们将会减少旅行时间，提高效率，甚至无需任何通勤时间就能够到达某个场所。

Facebook 公司正在开发增强现实设备，今年晚些时候，Facebook 将对外发布和太阳镜厂商雷朋合作开发的一款智能眼镜。不过扎克伯格介绍说，这款智能眼镜还没有完全支持增强现实技术，还无法显示虚拟画面或信息。随着技术更加成熟，Facebook 计划推出更先进的增强现实眼镜。

虚拟现实

2014 年，Facebook 斥资 20 亿美元收购 Oculus 公司，这个标志性事件掀起了全世界对于虚拟现实技术的投资开发浪潮，不计其数的虚拟现实创业公司开始出现。虚拟现实设备和现实世界画面不相关，主要让用户沉浸在完全虚幻的世界中。目前，Facebook 仍然在继续开发虚拟现实硬件，其中目前主要销售的是定价 300 美元的虚拟现实头戴设备 Oculus 2。

扎克伯格也表示，在进入到增强现实时代之前，Facebook 公司将开发虚拟现实软件，他强调说，虚拟现实和增强现实其实是一枚硬币的两个侧面。