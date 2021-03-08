郭明錤 ：苹果 MR/AR 头盔式产品 2022 年推出，售价接近高端 iPhone，还有隐形 / 眼镜式产品

IT之家3月8日消息 昨日晚间，天风国际分析师郭明錤发布了最新的苹果研究报告，带来了苹果 MR/AR 产品蓝图预测，并称 MR/AR 是科技业下一个 10 年大趋势。

报告预测，MR(Mixed reality) /AR(Augment reality)是下一个定义电子产品的人机界面关键技术，这也是苹果高度投入 MR/AR 的原因。若从出货量的角度，报告认为未来主流是 MR/AR，仅支持 VR (Virtual reality) 的装置主要是针对小众市场。

报告预测 Apple 的 MR/AR 产品蓝图分为 3 个阶段，分别是 2022 年的头盔式 (Helmet type) 产品、2025 年的眼镜式 (Glasses type) 产品、与 2030–2040 年的隐形眼镜式 (Contact lens type) 产品。预计头盔式产品可提供 AR 与 VR 体验，而眼镜式产品与隐形眼镜式产品则较可能专注在 AR 服务。

IT之家了解到，根据最新调查与对产业理解，郭明錤在报告中对上述设备作出以下预测：

头盔式产品：

1. 预计在 2022 年中期推出。

2. 目前数个原型机重量为 200–300 公克。若苹果能顺利解决关键技术问题，最终成品重量将可降低至 100–200 公克，明显低于目前所有的 VR 产品。

3. 此产品将通过配备的索尼提供的 Micro-OLED 显示屏与数个光学模组，提供影像穿透式 (Video see-through) 的 AR 体验。就技术而言，此产品也可提供 VR 体验。

4. 此产品设计复杂度在 iPhone 之上，意味着此产品的售价可能与高端 iPhone 相近 (我们估计约 1,000 美元)。

5. 拥有独立的运算能力与储存空间。

6. 第一代头盔式产品的产品定位较像是可携式产品，而非移动产品。等到技术改善后，报告认为头盔式产品也可改善移动性。

7. 报告认为第一代头盔产品的成功关键在于针对 MR/AR 应用提供非常顺畅的显示与操作流程。

8. 虽然一直以来苹果投入重心是 AR，但就硬件规格来看，报告认为此产品所能提供的沉浸式体验 (Immersive experience) 有望明显超越既有 VR 产品。报告认为，苹果可能将高度整合该头盔产品与影像相关的应用 (如：Apple TV+、Apple Arcade 等)，做为关键卖点之ㄧ。

眼镜式产品：

1. 预计最快在 2025 年推出，报告相信目前尚未有原型机。

2. 可能将采用苹果独自开发、类似光波导 (Wave guide) 的技术提供光学穿透式 (Optical see-through) 的 AR 体验。

3. 可能拥有独立的运算能力与储存空间。

4. 眼镜式产品的定位为移动产品。

5. 报告认为眼镜式产品与头盔式产品的定位不全然相同，故未来此两产品线可能会同时平行并进。头盔式产品能提供绝佳的沉浸式体验，眼镜式产品则更着重于提供「移动 + AR」的使用体验。

6. 报告期待眼镜式产品与 Apple Car 整合并提供创新使用者体验。

隐形眼镜式产品：

1. 推出时程未定。报告预测这是 2030 年后的产品。

2. 此产品将会把电子产品由「可见计算」时代带入「无形计算」时代。

3. 就目前技术能见度而言，此产品较不可能拥有独立的运算能力与储存空间。