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苹果 iOS 14.4.1/iPadOS 14.4.1 正式版发布

2021/3/9 6:47:24 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月9日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果今天发布了 iOS14.4.1 和 iPadOS 14.4.1 的小安全更新，具体版本号为 18D61。这是在 iOS 14.4 正式版更新发布后一个多月推送的。

苹果 iOS/iPadOS 14.4.1 更新可以免费下载，所有符合条件的设备都可以在 “设置”应用中通过 OTA 方式更新使用该软件。要访问新软件，请进入 “设置”>“通用”>“软件更新”。

IT之家获悉，根据苹果的发布说明，此次更新提供了重要的安全更新，建议所有用户安装。苹果的安全支持文件称，更新修复了一个 WebKit 错误，此前可能会被允许恶意制作网络内容执行代码

WebKit 是 iOS 上 Safari 和第三方浏览器的浏览器引擎。苹果解释称：

  • 适用于：iPhone 6s 及以后版本，iPad Air 2 及以后版本，iPad mini 4 及以后版本，以及 iPod touch (第七代)

  • 影响：处理恶意制作的网页内容可能导致任意代码的执行。

  • 说明：通过改进验证，解决了一个内存损坏问题。

  • CVE-2021-1844：来自谷歌威胁分析组的 Clément Lecigne，微软浏览器漏洞研究的 Alison Huffman。

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关键词：iOS 14iPadOS 14漏洞

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