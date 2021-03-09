苹果 iOS 14.4.1/iPadOS 14.4.1 正式版发布

IT之家3月9日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果今天发布了 iOS14.4.1 和 iPadOS 14.4.1 的小安全更新，具体版本号为 18D61。这是在 iOS 14.4 正式版更新发布后一个多月推送的。

苹果 iOS/iPadOS 14.4.1 更新可以免费下载，所有符合条件的设备都可以在 “设置”应用中通过 OTA 方式更新使用该软件。要访问新软件，请进入 “设置”>“通用”>“软件更新”。

IT之家获悉，根据苹果的发布说明，此次更新提供了重要的安全更新，建议所有用户安装。苹果的安全支持文件称，更新修复了一个 WebKit 错误，此前可能会被允许恶意制作网络内容执行代码。

WebKit 是 iOS 上 Safari 和第三方浏览器的浏览器引擎。苹果解释称：