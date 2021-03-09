消息称苹果或将 10% 的 iPhone 12 生产从中国转移到印度

IT之家 3 月 9 日消息 据 Business Standard 报道称，苹果正准备将 10% 的 iPhone 12 生产从中国转移到印度，新机不仅将在印度国内销售，同时也会出口海外。

IT之家了解到，到目前为止，苹果在印度生产 iPhone 11 和 iPhone XR，但现在看来其计划将 iPhone 12 的生产也引入印度。

据 Business Standard 的消息称，组装合作伙伴富士康正准备很快在印度开始生产 iPhone 12 系列机型。据称，富士康位于泰米尔纳德邦的一家工厂将生产这一新机型。

另一家组装合作伙伴和硕联合科技也被认为将参与 iPhone 12 在印度的生产。不过，富士康很快就会在印度开始生产该机型，而和硕对该机型的制造可能会在 2021 年晚些时候开始。

纬创是否会加入到 iPhone 12 的生产中，目前还值得怀疑。在一家工厂发生骚乱后，苹果已经对该公司进行了审查，该工厂已经重新开放。

专家表示，通过此举，苹果公司有望将 7%-10% 的 iPhone 12 产能从中国转移出去。

此举也被认为是利用了印度政府的 “生产挂钩激励计划（PLI）”，该计划将为在该国投资智能手机生产提供奖金，苹果的组装合作伙伴富士康、纬创和和硕都已经签约参加该计划。

将部分生产转移到印度，也可能被视为苹果试图使其供应链多样化，摆脱以中国为中心的局面。对国际政治的敏感度以及中美贸易战的影响，让苹果重新考虑在哪里生产产品。

此外，据说苹果还正在与组装伙伴合作，将 iPad 和 MacBook 的部分生产转移到越南。