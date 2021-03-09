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比尔 · 盖茨投资的一家安全技术公司将通过 SPAC 交易上市

2021/3/9 7:34:02 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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北京时间 3 月 9 日消息，据报道，比尔 · 盖茨（Bill Gates）支持的新型安全扫描技术开发商 Evolv Technology 周一宣布，将通过与一家空白支票公司合并的方式上市，为合并后新公司估值约 17 亿美元

这家空白支票公司名为 “NewHold Investment Corp”，该交易将为合并后的实体提供 4.7 亿美元的收益，其中包括 3 亿美元的私人投资。除了微软联合创始人盖茨，Evolv Technology 还得到了风险投资公司 General Catalyst 的支持。

NewHold Investment Corp 成立于 2013 年，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆（Waltham）。该公司使用人工智能技术和传感器在体育场、医院、学校和娱乐场所等公共场所对人进行筛查，消除了金属探测器带来的安全漏洞。

当前，空白支票公司（即 SPAC）是全球 IPO 市场的一个新趋势，金融家们通过这种新的流行工具，来规避传统 IPO 的监管麻烦。

此前，已经有不少初创公司通过与 SPAC 公司合并的方式上市，如法拉第未来、空中出租车初创公司 Joby Aviation 和卫星发射公司 Rocket Lab 等。

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关键词：安全技术

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