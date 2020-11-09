2020 年 “天府杯 ”落下帷幕：一场白帽界的技术盛宴

IT之家11月9日消息 据央广网报道，据为期两天的 “天府杯”2020 国际网络安全大赛暨 2020 天府国际网络安全高峰论坛在成都落下帷幕，34 支参赛团队在 2 天时间里呈现了一场精彩的网络安全技术盛宴，多个大奖得主也正式揭晓。

“天府杯”国际网络安全大赛至今已举办了三届。大赛中实际破解项目数量和参赛队伍数量逐年上升，2020 年天府杯网络安全大赛参赛者包括来自各地的 34 支团队，总数创下新高，且近九成都是新面孔。

IT之家了解到，天府杯 2020 国际网络安全大赛共设置三个独立并行的比赛项目，即原创漏洞演示复现赛、产品破解赛和系统破解赛。

其中，前两个环节为破解大赛必选部分，需要各参赛战队在报名时选择一个作为参赛项目，系统破解赛则设置为开放性比赛环节，在现场提供给感兴趣的参赛队员进行破解。

原创漏洞复现赛赛场共遴选出 10 支队伍，现场围绕车联网、智能家居设备等演示 20 个原创漏洞，产品破解赛共有 24 支队伍针对 16 个赛项展开破解。

而此次 2020“天府杯”中，确定被破解的产品包括：

运行 iOS 14的 iPhone11 Pro

三星 Galaxy S20

Windows 10 v2004（2020 年 4 月版）

Ubuntu

Chrome

Safari

Firefox

Adobe PDF 阅读器

Docker(Community Edition)

VMWare EXSi (hypervisor)

QEMU(仿真器和虚拟器)

TP-Link 和华硕路由器固件

值得一提的是，此次大赛设置了 100 万美元的奖金，其中 90% 奖金用于产品破解赛，剩余 10% 奖金用于漏洞演示复现赛，根据参赛队伍和漏洞提交等情况动态调整奖金分配比例。

除奖金外，比赛将设置最佳漏洞演示奖、最佳漏洞复现奖、最佳产品破解奖 (分一、二、三等奖)、最具价值产品破解奖及系统破解赛的成功破解奖。

据多个媒体报道，最终由 360 政企安全联队（360 政企安全漏洞研究院、360 落叶知秋、360CDSRC）斩获最高的 81.25 万美金奖励，其他多支团队获奖信息尚待发掘。

此外，上述原创破解漏洞已向相关厂商提交，参赛战队也将协助谷歌、苹果、VMware 等巨头公司针对比赛中被攻破的产品尽快修复漏洞。