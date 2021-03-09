我国工业互联网迎来快速发展期，仍需跨过几道坎

作为第四次工业革命的重要基石，工业互联网为产业数字化提供了关键基础设施支撑和产业生态基础，成为数字经济创新发展的关键支撑。有报告指出，2018 年、2019 年，中国工业互联网产业经济增加值规模分别为 1.42 万亿元、2.13 万亿元，占 GDP 比重分别为 1.5%、2.2%。预计 2020 年，中国工业互联网产业经济规模将达 3.1 万亿元，占 GDP 比重为 2.9%，可带动约 255 万个新增就业岗位。

随着工业互联网在产业经济中的比重越来越大，工业互联网也逐步成为国家和企业重点关注的领域之一。在今年两会期间，众多企业代表也就工业互联网当下的发展情况、可能存在的挑战以及应该如何应对等提出了建议。不少代表表示，尽管目前我国工业互联网起步良好并取得重大进展，但仍需认识到，目前我国工业互联网产业整体水平还不高，仍需集中力量对产业进行体系化培育，促使其快速稳健的发展。

迎来快速发展期

从 2018 年开始，“工业互联网”已经连续四年被写入政府工作报告。在国家和产业界的一致努力下，我国工业互联网的创新发展已取得重大进展，网络连接能力不断提升，平台赋能效应不断增强，安全防护体系不断完善。总体而言，我国在数字化、网络化、智能化条件下建立基于工业互联网的新型工业体系方面，已经与美日欧处于同一起跑线，为换道超车提供了宝贵机遇。

据全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰在两会期间透漏，目前，我国工业互联网网络支撑能力显著提升，网络基础设施加速建设，推动建设低时延、高可靠、大带宽的高质量外网，应用 5G 等新型网络技术改造的企业内网，已经覆盖 300 个城市、连接 18 万家工业企业。

徐晓兰进一步讲到：”我国工业互联网平台也在蓬勃发展，具有一定行业、区域影响力的平台已经超过 70 个，多层次平台体系初步形成；平台连接工业设备数量达 4000 万台套，工业 APP 突破 25 万个，35 万家以上工业企业上云。目前，工业互联网已应用到钢铁、交通、能源、物流等 30 多个国民经济重点行业。“

不难看出，我国工业互联网成绩亮眼，而这离不开国家政策的支持。2021 年，政府工作报告更是提出要发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平。这充分说明我国工业互联网已经从概念普及走向深耕实践，工业互联网发展的线路规划越来越明晰，中国工业互联网正迈入快速成长期。

工信部部长肖亚庆在两会期间也公开表示，我国工业互联网起步非常好，从单个企业来说作用很大，企业集团联系起来就形成了资源的汇集和融合。“未来几年，工业互联网发展仍然是一个非常关键时期，需要在原有基础上把工业互联网发展的基础打好，同时我们要在融合上下功夫，保证互联网的在发展过程中，使各个行业各个企业各个层级之间能够相互融合，通过互联网产生更多的创新的内容，使其对经济发展起到助力和促进的作用。”

仍需跨过几道坎

在工业互联网接下来的关键发展期，我们更加应该关注哪些问题和挑战，对此，徐晓兰也进行了详细的分析。在徐晓兰看来，我国工业互联网开局良好，但产业基础并不牢固，核心技术能力和生态掌控能力与发达国家相比还有相当差距，工业互联网的规模化应用仍面临较高壁垒。

不仅如此，从工业互联网的产业基础来看，依然存在自主化严重不足，工业关键标准、技术被外商掌控且难以互通等问题。”在全球引领能力方面，我国缺乏类似 GE、西门子等具备综合解决方案和全领域覆盖能力的龙头企业，企业长远布局能力薄弱，自主可控并引领国际发展的能力不足。此外，人才缺口也是一大问题 “

徐晓兰表示，为推动我国工业互联网由高速发展向高质量发展转变，我国必须推动工业互联网产业由重应用向重基础延伸，进一步夯实工业互联网产业基础，抓住工业互联网产业核心环节加以突破，同时推动工业互联网领域巨头企业的产生。

具体而言，一是完善工业互联网产业政策体系，二是多渠道加大对工业互联网产业投入力度，三是引导我国工业互联网领域企业合作与并购，四是引导我国工业互联网领域企业合作与并购。

全国人大代表，海尔集团总裁周云杰则认为，我国既有工信部发布的 15 家双跨平台，也有数百家专注各自行业的特色型专业型平台，因此中国的工业互联网平台建设不能 “一刀切”，既要发挥双跨平台的优势，又要发挥垂直行业的个性化特点，适应工业互联网的千企千面，让 “点高面优”成为中国工业互联网的特色。

周云杰建议，在强化网络安全和数据安全的前提下，构建平台企业开源的产业联盟，以工信部发布的工业互联网体系架构为蓝本，在平台、网络、安全、数据等基础共性方面进行分布式创新，持续拓展平台能力建设，并打消企业对上平台后数据安全的担忧。

此外，肖亚庆也提到要始终把发展和安全平衡好，促进工业互联网健康有序的发展。同时他强调，随着 5G + 工业互联网的发展，加速工业互联网 + 实际的应用场景融合，会呈现更多的好应用，对人民群众、对美好生活的需要，也为中国的经济发展提供更多的载体、平台和融合的空间。