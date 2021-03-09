通用复活悍马品牌：第一辆电动 SUV 将于 4 月 3 日发布

IT之家 3 月 9 日消息 据 TheVerge 今日报道，通用汽车公司宣布，将于 4 月 3 日发布其悍马电动的 SUV 版本。去年 10 月，该公司推出了悍马电动皮卡，续航里程为 350 英里（约合 563.27 公里），并配备了一系列高科技功能。

IT之家了解到，通用汽车公司正在生产挂有 GMC 品牌标志的电动悍马，但通用官方不愿透露 SUV 预计何时投产。悍马的电动皮卡车将在今年年底开始组装，将首先向客户提供最高配的车型。

该公司正在强调旗下悍马电动车的越野能力，展示了其预生产的悍马电动车在密歇根州雪地上奔驰的画面。卡车市场直到现在还在很大程度上与电动化趋势隔绝。

2010 年，在全球经济衰退导致燃油价格上涨之后，通用汽车让悍马系列车型退役。现在，该公司正在复兴这个品牌，并在未来几年投入数十亿美元开发新的电动汽车。通用公司甚至重新设计了其 GM 标志，使其看起来更像一个电插头，以强调其向电池动力汽车的转变。

IT之家了解到，悍马电动 SUV 是第一辆建立在通用汽车新电动平台 Ultium 上的车型，电池容量从 50 千瓦时到 200 千瓦时不等，行驶里程可达 400 英里（约 643.72 公里）或更远。