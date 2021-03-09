GSMA: 计划 6 月举办 MWC 2021 巴塞罗那大会，预计 5 万人亲临会场

IT之家 3 月 8 日消息 MWC（世界移动通信大会）的主办方 GSMA 表示，MWC 2021 巴塞罗那大会计划在 6 月 28 日至 7 月 1 日期间举办，预计参会人数可达 5 万人。

IT之家了解到，2 月份，MWC 2021 上海展成功举办，参会人数约为 1.7 万人，在新冠疫情下，上海展的圆满召开给予了在巴塞罗那举办更大规模会议的希望。

MWC 2021 巴塞罗那大会将会有非常严格的防控措施，如参会者在进入会场前必须出示核酸检测阴性证明，并每 72 小时重复测试一次。此外，还会有保持社交距离、强制佩戴口罩、定期消毒、无触摸登记、体温测量等一系列措施。

虽然 GSMA 已经表示将继续现场举办 MWC，但苹果可能不会效仿。去年，因受新冠病毒疫情影响，苹果首次线上举办 WWDC（全球开发者大会），该公司邀请开发人员参与在线主题演讲、信息会议、技术实验室和与苹果工程师一对一的交流等一系列活动。因此，出于公共安全考虑，预计今年 6 月苹果 WWDC 2021 也可能线上举办。

此前，圣地亚哥动漫展和 E3 均已取消了举行现场活动的计划。去年，苹果在 5 月初公布了 WWDC 的活动细节，因此今年我们可能会在 5 月份得到具体消息。