谷歌母公司旗下 Waymo：无人驾驶技术可避免致命事故

北京时间 3 月 9 日早间消息，据报道，Alphabet 旗下无人驾驶汽车公司 Waymo 发布的白皮书显示，他们通过一组虚拟重现的致命事故发现，该公司的技术在多数情况下都能避免或减轻当时的撞击。

这一模拟基于 2008 至 2017 年发生在美国亚利桑那州钱德勒市的 72 起致命交通事故。Waymo 目前借助其 “Driver”传感器和软件在那里小规模运行无人驾驶出租车服务。这些事故中有 20 起涉及行人或自行车骑手。

“我相信，如果用 Waymo Driver 代替人类驾驶员，我们就有机会改善道路交通安全状况。”Waymo 安全研究和最佳实践主管特伦特 · 维克多（Trent Victor）在博文中表示，“这项研究佐证了这一观点。”

研究显示，只有当无人驾驶汽车遭受来自后方的撞击时，Driver 系统才无法避免或减轻事故。Waymo 表示，虽然这份白皮书并非独立评估报告，但却是首次有无人驾驶创业公司分享自家系统在实际的致命交通事故中的表现。

Waymo 称，他们发布这份报告主要考虑公众利益，而非监管政策。但该公司在去年 10 月表示，希望能够围绕共享行业的安全标准和无人驾驶技术的立法支持展开讨论。美国国家公路交通安全管理局也承认，模拟是发展无人驾驶技术的关键。

这家与谷歌隶属于同一家母公司的无人驾驶汽车公司在当今业界拥有及其充裕的资金，他们正在加紧实施无人驾驶汽车商业化，而安全性成为他们宣传的主要卖点。通用汽车旗下的 Cruise 和亚马逊旗下的 Zoox 也在开发无人驾驶汽车出租车，并且每年都会在公共道路上测试数十万公里。但 Waymo 仍被视作这一行业的先驱，部分原因在于他们已经在亚利桑那州启动了小规模试点服务。

Waymo 在白皮书中承认，模拟人类导致的交通事故并不能完全证明无人驾驶技术已经能够应对所有可能引发事故的因素。该白皮书还特意提到人类驾驶员对无人驾驶汽车行为的错误解读，导致他们在遇到突发状况时采取不同的反应措施。

Waymo 在模拟测试中既充当了事故触发车辆，也充当了被撞车辆。

事实上，这项技术并没有采取太多不同寻常的措施。在 52 起 Waymo 充当事故触发车辆的模拟中，它单纯通过遵守交通规则就避免了整个事故，包括适当让行、观察信号灯和遵守限速。

在其中一起事故中，人类驾驶员因为闯红灯引发事故，但 Waymo Driver 并没有这么做。

“在某些能力被夸大的情况下，透明度是赢得公众信任的关键。”BloombergNEF 分析师阿莱简德罗 · 扎莫拉诺 - 卡达维德（Alejandro Zamorano-Cadavid）说，“这些事后测试是评估 Waymo Driver 的好办法，希望其他公司也能公布他们的系统在相同情况下的表现。”